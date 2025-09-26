El edificio del Banco Asturiano

En la esquina entre Porlier y San Francisco, en el Siglo XVI y fundado por Valdés Salas, existió el Colegio San Gregorio también conocido como Colegio de los Pardos, llamado así por el color de las sotanas (sí, sotanas) que vestían los educandos de entre 7 y 14 años donde seguían clases de gramática y latinidad. Una vez inaugurada la Universidad, se convierte en una especie de Colegio Mayor, posteriormente tuvo distintos usos.

José Tartiere y Lenegre (1848-1927) ingeniero vasco de ascendencia francesa, llega a Asturias muy joven y emprende la fabricación de explosivos en Lugones. Fundó o participó en la creación de industrias muy variadas: refinerías de petróleos, fábricas de acero y de metales, minas de carbón, productos químicos, abonos, suministro de gas y electricidad, saltos de agua, navieras, ferrocarril Vasco-Asturiano…etc. En 1921 se le concedió el título de Conde de Santa Bárbara de Lugones. En 1924 el Gobierno Francés le imponía las insignias de la Legión de Honor. En 1933 se erigió el monumento en el Paseo de los Álamos donde una colosal figura de bronce rodeada de alegorías a la industria nos lo recuerda; obra de los escultores Hevia y Laviada.

Atraídos por la repatriación de capitales de Cuba, Puerto Rico y Filipinas y una industria minera y metalúrgica hambrienta de capitales en dos años se crean, entre otros, tres entidades bancarias en nuestra región. Florencio Rodríguez oriundo de Pola de Siero y tras haber hecho fortuna en Cuba muestra sus dotes de emprendedor y conocedor de un buen grupo de indianos para crear el Banco de Gijón. Digno de resaltar es la constitución del Crédito Industrial Gijonés encauzado por sus fundadores hacia la financiación de una vasta red minera e industrial y de transportes en Asturias. A todos ellos se adelanta José Tartiere con la fundación del Banco Asturiano de Industria y Comercio en 1899 compitiendo en la captación de capitales para su utilización en el desarrollo de la industria regional.

Antiguo Colegio de los Pardos. / C. Á.

Como Presidente amplía el solar donde promueve la creación de este soberbio edificio en 1902. La sede es compartida con un conjunto de viviendas y el Gran Hotel Covadonga dotado con luz eléctrica, calefacción, ascensor (el primero de Oviedo), teléfonos y aseos con baños.

El arquitecto es otra persona extraordinaria y de la misma edad, Juan Miguel de la Guardia, quien, en pleno desarrollo del modernismo, incorpora el modelo francés con ornamentación renacentista más italiana. Tendremos ocasión de hablar de él por la profunda huella que dejó en nuestra ciudad.

Este edificio es de una belleza digna de detenerse y disfrutarlo; empezando por el pórtico de entrada donde se sitúan dos columnas de mármol de una sola pieza, terminadas en un capitel de estilo jónico de latón.

Sobre él, dos pisos con preciosas columnas palladianas de estilo corintio y en su parte baja decoración modernista de guirnaldas y tres rosetas, completadas con hojas y frutos. Se cierra con un balcón de piedra y ventanas con frontón clásico.

Si levantamos la mirada admiraremos la rotonda que se corona con cúpula abovedada de varios tramos en estilo ecléctico. Los elementos decorativos son en su mayoría modernistas.

En 1911 sufrió un incendio y una gran destrucción en la Revolución del 34. Julio Galán Carbajal se hizo cargo de la reconstrucción y es a quien debemos el cupulino que corona la rotonda.

el Hotel Carlton de Cannes. / C. Á.

Dolores Medio en su magnífica novela biográfica "Nosotros los Rivero", ganadora del Premio Nadal 1953, se hace eco del incendio que acaba con el negocio familiar e inicia la decadencia económica y creciente distanciamiento por parte de la sociedad de la época.

Es curioso el paralelismo con el Hotel Carlton de Cannes construido entre 1909 y 1913 y por lo tanto posterior al nuestro de Oviedo. En Francia ha sido declarado "monument historique" transformado parcialmente en hospital durante la Primera Guerra Mundial.

En 1970, la entidad fue absorbida por el Banco de Bilbao, que heredó la oficina como central y allí, en esa década, gracias a mi recordado amigo Picucho Rodríguez Vigil obtuve mi primer crédito.

