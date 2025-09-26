Opinión
Muerte en el exilio
En tal día como hoy de 1940 se quitaba la vida en Portbou, o se la quitaron (casi seguro lo primero), Walter Benjamin, cuyo asistemático legado se irá haciendo aún más grande conforme se apaguen las razones para el optimismo histórico. Huía del fascismo de Europa, pero temía el modo de vida americano. En su eclecticismo filosófico-religioso había una voluntad de totalidad que hoy, por ausencia, parece profética. La cultura judía proporciona la envolvente mística a su materialismo y explica su pensamiento y su actuar, al igual que ocurre con buena parte de las luminarias filosóficas, científicas, literarias y musicales del siglo XX. Conviene tener esto presente para no equivocarnos en las circunstancias que vivimos. Ser antijudío es, simplemente, una estúpida automutilación, por mucho que hoy Israel esté en manos de un gobierno que cada día hace méritos para el título de genocida.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fueron dos encapuchados, lo diré una, dos y mil veces', insiste la pareja del ganadero de Ribadesella asesinado a golpes
- ¿Asesinaron realmente dos encapuchados al ganadero de Ribadesella? Lo que matiza ahora a la Guardia Civil su cuñada y un posible móvil económico
- Herido tras estampar su BMW 'nuevo de paquete' contra una grúa en una gasolinera de La Corredoria
- Un Pelayo de 70 metros y rebajar el Muro, entre las ideas para la playa verde de Gijón
- Benjamín Noval brilla en su estreno mundialista en la contrarreloj júnior: segundo mejor clasificado entre los ciclistas de primer año
- La empresa de la transformación de la Avenida de Galicia de Oviedo en bulevar inicia unas obras muy esperadas en La Corredoria
- El kamikaze de la 'Y', detenido en La Bolgachina: estaba en busca y captura y pendiente de entrar en prisión
- Muere el menor gijonés que sufrió un accidente de coche en agosto junto a su familia en Guadalajara