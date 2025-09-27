Opinión
¿China sale al rescate?
Puesto que produce el 30% de los gases de efecto invernadero del mundo, lo que China haga al respecto será determinante en la lucha contra el cambio climático. En los últimos años el crecimiento de sus emisiones se ha frenado, y ahora anuncia una política de reducción de gases y fuerte incremento de las energías renovables, sobre todo solar y eólica. Aunque visto en perspectiva global (única válida en asuntos de supervivencia de la vida en el planeta) el esfuerzo que anuncia no sea suficiente, el camino emprendido abre una ventana de esperanza que al menos compensa el aciago negacionismo trumpista y la pérdida de fuelle de la política climática de la UE. Si China e India se decidieran a liderar esa política, no solo le harían un gran favor al mundo, sino que probablemente se lo harían a sí mismas, en términos de autonomía energética, seguridad y liderazgo económico.
Suscríbete para seguir leyendo
- Lágrimas, duelo y cariño por el menor que falleció tras un accidente en Guadalajara
- Benjamín Noval brilla en su estreno mundialista en la contrarreloj júnior: segundo mejor clasificado entre los ciclistas de primer año
- Salas se prepara para su undécima Feria Medieval, que llega con un apretadísimo programa
- Fabada y el queso más caro del mundo: esto es lo que comieron las directivas del Oviedo y del Barça (juntos) antes del partido en el Tartiere
- Souad Dahiri cambió Marruecos por Salas y se ha convertido en una experta agricultora: 'Soy feliz trabajando la tierra
- Los vecinos de Ondes, en Belmonte, asustados por un enorme oso que merodea por el pueblo: 'Tenemos miedo
- EN DIRECTO: Sigue el ambientazo y el partido entre Real Oviedo y Barcelona
- Una larga espera, locura desatada, lágrimas y una felicitación muy especial: así fue la llegada del Barcelona a Asturias