"En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios" (Juan 1:1). Si en el texto evangélico se traduce literalmente desde el griego, "logos" por "verbo" o "palabra", como así ha sido durante siglos, incurrimos en una equivocación enorme. La palabra está al final de una sucesión de acontecimientos que se inician en el cerebro y se trata de una consecuencia de la acción motora de diferentes órganos, desde los pulmones que expulsan el aire, las cuerdas vocales que emiten un sonido y la correspondiente expresión articulada de voces, con un significado que hemos adquirido culturalmente. El principio no es la palabra, sino lo que se denomina "habla interna" y cuyo origen se ubica en las neuronas del conocido como "Giro supramarginal", de la circunvolución precentral de la corteza motora.

En una publicación reciente (Kunz EM, et al. Cell 2025;188:1-16), un grupo de investigadores de la Universidad de Stanford (CA, USA), pertenecientes a los Departamentos de Ingeniería y de Neurociencias, han desarrollado una interfaz cerebro-computadora, capaz de que personas con dificultades extremas de comunicación oral, puedan establecer una relación efectiva con el medio. Pero, además del interés práctico de su trabajo, el desarrollo de la investigación ha permitido descodificar el habla humana, lo que posibilitará la comunicación interpersonal directamente desde la ideación y en tiempo real. Se trataría de trasladar el habla interna privada de cada persona, incluso aquellos pensamientos que no quisieran ser expresados con palabras, para que puedan ser emitidos y captados por nuestro interlocutor. Todo dependería del lugar donde se coloquen los electrodos que conectan diferentes zonas corticales y de la interfaz externa que se utilizara.

Los autores comentan los diferentes tipos de habla de que disponemos. Existe un territorio dedicado al "habla intentada", ya sea en su forma vocalizada o imitada, una segunda zona denominada "habla interna", donde se ubican nuestros pensamientos más íntimos, y una tercera denominada "habla percibida", que se encarga de la comprensión de los sonidos del propio lenguaje hablado. En este trabajo experimental se ha podido desmenuzar especialmente el territorio del "habla interna", aquella zona que permite traducir, como un monólogo silencioso, nuestros pensamientos en palabras. Para cuidar la máxima privacidad, los investigadores introdujeron unos vocablos clave, que actuaban de contraseña, al más puro estilo de un "password" o de los conocidos Siri o Alexa de nuestros aparatos domésticos. La conexión de este tipo de exploraciones con los programas de Inteligencia Artificial, hará posible la rápida aparición en el mercado de equipos capaces de solventar, muy aceptablemente, la comunicación con personas afectas de graves problemas neurológicos que impiden el habla. Pero, como decía anteriormente, uno de los resultados más espectaculares del estudio, lo constituye la localización anatómica y funcional de las áreas neuronales donde se ubica el "habla interna", y la capacidad de traducir nuestros pensamientos directamente a frases escritas o habladas, en una pantalla de ordenador. Se abre un camino por donde deberá transitar la ética, para garantizar el uso adecuado de estos conocimientos y aplicarlos debida y exclusivamente para el bien de la humanidad.

Para controlar las conexiones, los autores introdujeron unas palabras clave, que el participante debía identificar. Las elegidas fueron acertadamente "Chitty Chitty Bang Bang" (1968), como recuerdo de la famosa película de aventuras, basada en un coche fantástico capaz de volar y flotar. El guión cinematográfico procedía de un libro del escritor británico Ian Fleming (1908-1964), el autor de la serie sobre James Bond, el Agente 007. El director de la filmación fue, el también británico, Ken Hughes (1922-2001) y el protagonista principal, el actor estadounidense Dick Van Dyke, famoso por otra película musical, "Mary Poppins", y a punto de cumplir los 100 años. Los autores de la música, nominada para un premio Óscar, los hermanos Robert (1925-2012) y Richard (1928-2024) Sherman, ambos colaboradores habituales de la empresa Disney, aunque no fuese el caso en esta filmación. Disponemos de una grabación original, donde puede apreciarse el origen del nombre, a partir de las onomatopeyas que produce el coche legendario: https://youtu.be/ZTTzcXSLjhI?si=6y9ZkXYaNOPRoG6U, aunque debe recordarse que, en rigor, pertenece a la denominación verídica de un automóvil de carreras de los años 20.

Una investigación asombrosa, controlada por el nombre de una película espléndida. Que tiemblen los compositores futuros, cuando los nuevos hallazgos científicos permitan pasar directamente el pensamiento del artista a la grabación sonora, y escucharla o leerla en el mismo artilugio que llevamos en el bolsillo para llamar por teléfono o hacer fotografías.