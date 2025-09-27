Si hoy es martes esto es Bélgica

Para entretener un ocio obligado leo "El Quijote". Quiero decir que lo leo por vez primera desde el principio hasta el final. Lo leo tomando notas, porque en realidad "El Quijote" no es una novela, sino una enciclopedia de saberes, descripción de costumbres, tratado filosófico y manual de buen gobierno; tal es así que Unamuno lo calificó de la Biblia española.

Harold Bloom, uno de los más reputados, sino el que más, crítico literario de los últimos decenios, ya fallecido, publicó en 2005 un libro emblemático: "¿Dónde se encuentra la sabiduría?" referido a textos que abarcan toda la historia de la humanidad. Solamente aparecen dieciséis referencias a autores: desde luego los hebreos, S. Agustín, Montaigne y otros y, por supuesto, Miguel de Cervantes, al que dedica casi veinte páginas. Además de señalar la admiración generalizada de la obra de Cervantes, especialmente "El Quijote", por parte de autores y novelistas como Shakespeare, Goethe, Nabobov, Dickens, Kafka, Mann y otros muchos, señala la capacidad de Cervantes de construir personajes que parecen más reales que nosotros mismos. De Cervantes dice que, como buen católico, no busca la santidad, sino el heroísmo, algo coherente con su propia vida marcada por la violencia, la esclavitud y el encarcelamiento, en una permanente lucha por la propia supervivencia.

Estando en estas, empiezo a leer las reseñas de la última película de Amenábar, centrada en un episodio muy concreto de la vida de Cervantes: su retención en Argel como prisionero importante a la espera de un rescate, que finalmente se produjo. Quiéralo o no, sea buena o mala la película, de forma deliberada o inesperada, el director de la cinta ha conseguido que el asunto más comentado sea el de la orientación sexual de Miguel de Cervantes. Nada diré sobre esto porque pensaba que este tema de las opciones sexuales de cada cual era una cuestión superada, pero suscitar este debate, previsible con el afán simplificador que nos inunda para todo, ante un autor de la magnitud de Cervantes y todo lo que se podría contar sobre su azarosa vida y su inmensa obra me sume en cierta perplejidad. Esencialmente me pregunto ¿y esto, para qué?

Naturalmente, a ratos, leo otras cosas y veo la consabida televisión, pero claro, pasar del escepticismo, la ironía y la profundidad del Quijote a los tertulianos sabelotodo que pululan por todas partes y que dogmatizan, pontifican y reparten carnés a troche y moche, imbuidos de una religión secular en la que actúan como inquisidores inmisericordes con el rival de turno o quienes no militen en su trinchera, produce algo parecido al espanto y, desde luego, a la pereza.

La cosa no viene de ahora, porque vuelto a las páginas del Quijote encuentro este jugoso texto tras una conversación entre el cura, el barbero y el mismo D. Quijote: " en el discurso de su plática vinieron a tratar en esto que llaman razón de estado y modos de gobierno, enmendando este abuso y condenando aquel, reformando una costumbre y desterrando otra, haciéndose cada uno de los tres un nuevo legislador, un Licurgo moderno o un Solón flamante" ¡Vaya! poco hemos avanzado en cuatro siglos, aunque tengo para mí que en este país, en la malhadada transición estos intentos de "arreglar el país" eran más habituales en la intimidad o en los bares, procediéndose con más cautela y respeto en los escenarios públicos.

Para describir nuestra realidad de ahora, llena de banderines de enganche y debates ficticios e irreflexivos a los que sumarse sin pensar, solo porque lo dice el mandamás de turno, me viene a la cabeza aquella película en la que un grupo de turistas americanos eran arrastrados por media Europa, en realidad sin tiempo para ver o disfrutar de nada, pero creyendo que estaban conociendo el continente y haciéndose expertos en el mismo, hasta el punto de que traqueteados de acá para allá uno le pregunta a otro, ¿pero ¿dónde estamos? Espera, le responde, voy a consultar la guía: ya está, si hoy es martes, esto es Bélgica.