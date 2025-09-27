La indignidad ya es infinita

Creo que no ha habido nunca tanta indignidad. Aunque ahora parece que remite con los nuevos reconocimientos. Pero la indignidad no desaparece con algunos nuevos espaldarazos. Me considero respetuoso con el significado de las palabras y suelo acudir al Diccionario de la Real Academia Española (RAE) para precisar el significado de la terminología hispana. Aunque discrepe en ocasiones por la pobre –en mi opinión– defensa de ese significado. En esas estaba cuando se me ocurrió buscar el significado de "dignidad". Encuentro que la RAE dice que es "Excelencia, realce" entre sus primeros significantes. Luego en el apartado de sinónimos y afines señala una larga serie de palabras como "honradez, respetabilidad, nobleza, honestidad, honorabilidad, integridad, probidad, rectitud, decencia, seriedad, decoro, pundonor, autoestima, orgullo, vergüenza, honrilla, honra, puntillo, honor…". Me gustan más los afines y sinónimos que los significados destacados. Quizá porque quisiera precisar lo que contemplamos hoy en el mundo, en el día a día del mundo, en la situación mundial.

Exterminio o genocidio en Gaza por parte del Gobierno de Benjamin Netasnyahu en Israel; invasión y destrucción con miles de muertos en Ucrania por parte de los ejércitos del ruso Vladimir Putin; matanzas y exterminio en Sudán; tiranías y falta de democracia en numerosos estados de los diferentes continentes, con dictaduras y dinastías perseguidoras de los derechos humanos…; situaciones todas indignas de una civilización nacida incipientemente hace al menos una treintena de siglos. Y si quedaba algún resquicio donde encontrar una respetabilidad era en el humor pero lleva tiempo bajo amenaza y en peligro de extinción.

Así, en la considerada democracia más antigua, el presidente salido de las urnas, se dedica a perseguir seres humanos que no han nacido en su selecta sociedad, un delito de leso derecho natural; a sancionar y reprender universidades, entre ellas a las más prestigiosas académicamente; a imponer multimillonarias multas a los periódicos más importantes por falta de afinidad a su política, por no son partidarios suyos. Hemos de tener en cuenta que en la campaña electoral ya amenazó a los empresarios de comunicación y una mayoría suspendió todo lo que "perjudicase" a la candidatura de Donald Trump. Recordemos cómo "The Washington Post" censuró un dibujo de la humorista, su colaboradora Ann Telnaes, dibujante sueca, en el que ironizaba sobre la pleitesía de los grandes empresarios, entre ellos Jeff Bezos, dueño del diario, ante el futuro presidente republicano.

Por eso, con el reconocimiento del Estado Palestino por diversos países occidentales, quizá para enmascarar una mala conciencia, parece que el mundo repara un desastre. Pero es un genocidio que ya no tiene remedio pues van más de 65.000 muertos. De ellos, un 75% niños y sus madres, aniquilados como presuntos terroristas, mientras dormían o trataban de que les llenasen unas vacías y estropeadas cacerolas con algo de la restringida ayuda humanitaria. La que permite un Gobierno que ha declarado como objetivo el exterminio de todo un pueblo hambriento, un pueblo reconocido por la Organización de Naciones Unidas. Todo ello teniendo en cuenta que el Estado de Israel ha sido reconocido hace casi ochenta años con el parejo establecimiento de los dos estados.

Creo que la indignidad no se corrige con el reconocimiento porque es inútil una "honradez, respetabilidad, nobleza, honestidad, honorabilidad, integridad…" después de tantas muertes. Es solamente una enmienda que no devuelve la vida a tantos muertos.