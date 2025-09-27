Militantes y otros individuos

A la vista del espectáculo que, a diario, ofrecen los partidos políticos, procede ampliar la clasificación del personal que les sirve o se encuentran acogidos a sus siglas.

Tenemos así al "militante". Ya la palabra acojona, en el sentido que da la RAE, es decir, intimida, asusta ... por cuanto remite a una congregación de fieles que viven una determinada fe. Y ya sabemos, por la historia, cómo se las han gastado tales sujetos. Recordemos que, aprovechando la discusión de si el Espíritu procedía del Padre o también del Hijo ("filioque"), nuestros antepasados estuvieron atizándose de lo lindo varios siglos. Tardaron en sosegarse y aun hoy siguen encrespados.

Ahora estamos asistiendo a algo parecido: la corrección progresista obliga a decir "genocidio", no vale "matanza" ni "exterminio" ni "masacre". La "divina palabra" (Valle-Inclán) es la que el mando ordena, y el que no la use es enviado a la hondonada do el fascismo guarda sus demonios sombríos.

Luego está el "simpatizante" que es un ser más relajado, un individuo / a que se limita a expresar una vaga afinidad, un afecto impreciso a unas siglas partidarias, pero sin comprometer en exceso su adhesión. Los "simpatizantes" de un partido formarían su Orden Terciaria, participan del espíritu de la Orden, incluso hacen apostolado, pero a fin de cuentas son seglares, no tienen vida en comunidad al permanecer en el mundo, aunque hagan todos los esfuerzos posibles por actuar según los mandatos que imparte, desde la cárcel, el secretario de Organización.

Estos son los dos tipos tradicionales del personal partidario.

La modernidad, siempre rica y exuberante, nos ha aportado otras variantes.

Tenemos al militante "corrupto", un menda, un prójimo, a quien el Código Penal, lleno de artículos y disposiciones transitorias y contradictorias, le pone de los nervios al considerarlo remilgo propio de monaguillos.

El corrupto es, sí, un desvergonzado, un golfo, pero es además un aventurero que salta los bardales impuestos por los convencionalismos ñoños de una sociedad que juzga avellanada. En la España antigua y pobre estos desventurados se llamaban "galloferos" porque vivían de la picaresca, de la "gallofa", y de la sopa que daban los frailes a la puerta de los conventos. Todo esto es historia: en la sociedad digital, y en redes enredada, se ejerce la corrupción en el seno de los partidos y se inscribe uno como "influencer" o "tiktoker".

El "corrupto" conoce además la variante del "comisionista", un lince para atrapar dinero negro y contratar "sobrinas".

La última invención en este catálogo que estoy desplegando es la de "fontanero". Es la más despreciable porque ha manchado una profesión digna. Hasta ahora, el fontanero era ese señor que venía a casa cuando se estaba inundando y paraba las aguas como un dómine evangélico. O desatascaba los zurullos acumulados en el inodoro dejándolo expedito para nuevas expansiones.

Debemos, por consiguiente, aborrecer a quien llama "fontanero" a ese / a granuja que, en el seno de un partido político, se dedica a lamer el tafanario al secretario general y hacer los trabajos ilegales que le encomienda. ¿Qué tiene que ver esta abominable actividad con la descrita de un auténtico fontanero?

Echo de menos otra categoría aún no inventada, pero que propongo ahora para que se acojan a ella quienes así lo deseen. Me refiero a la de "antipatizante" de un partido que es quien abomina de unas siglas, de sus dirigentes, de sus militantes mudos ante tanta cochambre, y de la madre que los parió.

España ¿nación de naciones? España, desorientada y lisiada encrucijada de querellas criminales.