Movilización de país

Que el Gobierno del Estado no tenga una visión estratégica sobre Asturias es terrible. El peaje del Huerna afecta a nuestra capacidad para construir nuestro futuro. La Unión Europea lo ha declarado ilegal tras la denuncia del exdiputado Daniel Ripa, conviene recordarlo para saber cuál es la génesis de esta oportunidad y que en ella se encuentra un diputado de la izquierda transformadora y la histórica actitud de exigencia permanente ante el Gobierno de Madrid que esa izquierda ha mantenido siempre. En nuestra trayectoria están el "Pole" cuando era diputado en Cortes por IU y Gaspar Llamazares, ambos defendiendo desde el principio la demanda de la Variante de Pajares.

Asturias tiene que mostrarse unida porque esta no es una batalla política, es de país. Nos enfrentamos no a un gobierno sino a una concepción marginal que sobre Asturias tiene el Estado central. No somos periferia política tenemos vocación de ser centrales en el marco estatal pero esta actitud política, para ser exitosa, no permite una sola división. Ya vemos cómo actúan otras comunidades cuando afrontan sus problemas. Hoy no podemos permitirnos discursos ni divisivos ni acusadores pues, además de ser una muestra de la debilidad política e intelectual de quienes los hacen, dañan el objetivo final de que sea Asturias, y no ellos o ellas, quienes ganen.

La movilización que debemos impulsar no se construye sobre otra sigla que no sea la de Asturias. Bajo su paraguas están sindicatos, empresas, medios de comunicación, asociaciones cívicas y sociales y partidos políticos. Reforzar la sigla Asturias es lo que ahora necesitamos para ganar en la calle y en las instituciones esta batalla que se da por un trato justo y decente para Asturias. Debemos construir nuestro país, nuestra comunidad, fijando cuál es el objetivo común que tenemos. No existe comunidad política sin un futuro común acordado que sirva de fundamento cívico. Los infantilismos, que engendran división y adanismos, sobran en la política asturiana y hay que superarlos ya que nunca asumen una responsabilidad más allá de sí mismos. No se construye una tierra mediante lo divisivo, la descalificación y la reivindicación narcisista y repetitiva del ego. Los tonos de superioridad moral hacia los otros llevan al ridículo y la ineficacia. Como decía Inguanzo: será esta tierra de todos los que quieran construirla. Este comunista histórico no segregó derecha e izquierda, se dirigió a todos y todas cuando habló de Asturias.

Asturias ya se movilizó en la plaza de la Escandalera en 1881 reclamando la Variante de Pajares. Desde la Alianza por la Infraestructuras, que se reúne este lunes, debe surgir una movilización unitaria, de comunidad, de país, que le diga al Estado que Asturias merece respeto y que es una tierra esencial para el conjunto. Que España, construida sólo desde la autorreferencialidad madrileña, es un proyecto inerte y que esteriliza su propio potencial. Unidad de Asturias para que este próximo 25 de mayo, ese debe ser el objetivo, podamos celebrar en nuestra Junta General que gracias a la autoconciencia de Asturias el peaje del Huerna, que es una injusticia económica que no padecen ya otras comunidades, ha sido anulado por Estado Central que cree en esta tierra y no la desprecia o ignora. La política asturiana tiene que demostrar la madurez democrática que ya tiene nuestra sociedad. En esta movilización, ni una sola fisura entre todos y todas. Asturias por encima de las siglas; unidad a la altura de nuestra gente, a la que representamos.