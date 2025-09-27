Referente de turismo sostenible desde hace 40 años

Cada 27 de septiembre celebramos el Día Internacional del Turismo, una cita que nos recuerda la importancia de una actividad que transforma economías y territorios. Este año lo hacemos bajo el lema "Turismo y transformación sostenible", un mensaje que define bien el camino recorrido por Asturias y, sobre todo, el rumbo que queremos seguir marcando.

Hace ya cuatro décadas que nació la marca Asturias Paraíso Natural. No fue un simple eslogan, sino una declaración de intenciones. Supuso apostar por un modelo turístico distinto, alejado de la masificación y del consumo desmedido de recursos, y poner en el centro el respeto al entorno, a la identidad cultural y a la forma de vida de nuestra gente. Aquella decisión, pionera y valiente, abrió un camino nuevo que hoy se reconoce dentro y fuera de nuestras fronteras.

Gracias a esa visión, Asturias ha crecido como destino sin perder su esencia. Hemos sabido demostrar que es posible ser competitivos sin renunciar a lo que somos: una tierra auténtica, acogedora y orgullosa de sus valores. Decisiones como la protección de nuestra costa u otras que en su día generaron debate, como el Plan de Acceso a los Lagos de Covadonga, se reconocen hoy como ejemplo de gestión sostenible. Supimos adelantarnos, y esa capacidad de mirar lejos sigue siendo nuestro mejor activo.

Nuestra tierra tiene corazón y vocación industrial, pero minusvalorar el potencial del turismo sería un enorme error de cálculo. El turismo ya aporta más del 11% del PIB asturiano, y no solo podemos crecer más, sino que podemos crecer mejor, con equilibrio y con responsabilidad.

El siglo XXI nos plantea nuevos desafíos. El auge de fenómenos como las viviendas de uso turístico obliga a tomar medidas que apuestan por la convivencia, la calidad y por el derecho a la vivienda. Lo hemos hecho y lo seguimos haciendo con sensatez y responsabilidad, desplegando las herramientas legales para ordenar y conciliar intereses, siempre con un principio claro: defender el turismo pero pensando siempre en los asturianos y asturianas.

Porque el turismo es, además, una gran oportunidad para generar riqueza y para crear empleo. Es un sector que multiplica, que impulsa la actividad de otros ámbitos y que ayuda a fijar población. Asturias es, de hecho, la cuna del turismo rural en España: un modelo que hoy continúa siendo nuestra mejor carta de presentación, un dinamizador del territorio y un aliado en el impulso demográfico. Allí donde hay turismo rural, hay vida, proyectos y futuro para los pueblos.

Al mismo tiempo, trabajamos para que nuestra oferta turística sea más innovadora, diversa y accesible. Apostamos por la digitalización, la eficiencia energética, la puesta en valor de nuevos recursos, el desarrollo de productos estratégicos como el ecoturismo, el cicloturismo, el turismo industrial, la gastronomía o el Camino de Santiago, y por extender los beneficios de esta rama de actividad a lo largo de todo el año y en todo el territorio. Ese es el camino para lograr que Asturias sea cada día más competitiva, sin dejar de ser fiel a lo que nos hace únicos.

En este esfuerzo resultan determinantes los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, con los que mejoramos la eficiencia energética y ambiental de nuestras empresas turísticas; con los que se financian planes de sostenibilidad en prácticamente todos los concejos; y con los que impulsamos proyectos que nos permiten recuperar patrimonio, crear nuevos recursos y avanzar hacia un turismo más inclusivo. Son inversiones que no solo mejoran la oferta, sino que refuerzan la confianza de quienes nos visitan y de quienes aquí trabajan.

Pero el verdadero motor de nuestro éxito no está solo en las decisiones políticas ni en las inversiones. Está, sobre todo, en las personas. En quienes reciben cada día al visitante en hoteles, casas rurales o campings; en quienes mantienen abiertas las sidrerías, restaurantes y comercios; en quienes guían, enseñan, cuidan y transmiten la riqueza de nuestra tierra. En los y las profesionales que madrugan, que se forman, que innovan y que creen en el potencial de Asturias como destino. Y también en las asociaciones que agrupan y representan al sector, que han sabido organizarse, defender intereses comunes y, sobre todo, avanzar de la mano con las instituciones para seguir construyendo futuro. Sin todos ellos, nada de lo conseguido en estos 40 años sería posible.

Y también está en el orgullo que sentimos los asturianos y asturianas cuando quienes nos visitan se maravillan con nuestro Paraíso Natural. Lo sabemos bien: quien viene, regresa. Porque Asturias deja huella en la mirada y en el corazón.

Este Día Internacional del Turismo es, por tanto, también una ocasión para dar las gracias. Gracias a quienes trabajan en primera línea y a quienes lo hacen desde la trastienda. Gracias a las empresas que han apostado por invertir y arriesgar en Asturias. Gracias a las comunidades locales que han sabido abrir sus puertas y mostrar lo mejor de nuestra manera de vivir. Y gracias, en definitiva, a todas las personas que hacen que quien nos visita se lleve consigo un recuerdo imborrable y ganas de volver.

Asturias va a seguir liderando el camino de un turismo sostenible, equilibrado e integrador. Lo haremos fieles a los valores que hace 40 años dieron vida a nuestro Paraíso Natural, y lo haremos conscientes de que cada decisión cuenta. Porque el turismo, cuando se gestiona con responsabilidad, es mucho más que una actividad económica: es una forma de construir una sociedad más abierta, solidaria y justa.

Ese es nuestro compromiso. Y lo es porque creemos que Asturias tiene en su gente, su patrimonio y su naturaleza la mejor garantía de futuro. Un futuro en el que seguiremos recibiendo a quienes nos visitan con lo que siempre nos ha definido: hospitalidad, autenticidad y orgullo de ser asturianos y asturianas.