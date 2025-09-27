Significado de daño en el arte

Un juez de Nueva York ha refutado al multimillonario y coleccionista de arte Ronald Perelman. Para Perelman, asiduo en las páginas de economía, cinco de las obras más valiosas que atesora –dos Andy Warhol, dos Ed Ruscha y un Cy Twombly– habían "perdido fuerza" tras un incendio en una de sus residencias y a causa del humo y el hollín. El magistrado, en cambio, no ve daño alguno perceptible y ha dado la razón a las aseguradoras demandadas por Perelman, que insisten en que las pinturas permanecen ilesas.

El problema hasta ahora es que nadie ha conseguido ponerse de acuerdo en qué significa exactamente "daño" cuando hablamos de un cuadro de Twombly o Ruscha. ¿Arañazo o pincelada? ¿Desgaste o vanguardia? En el arte contemporáneo, y que nadie lo entienda mal por referirme a él genéricamente, la frontera entre la avería y la genialidad es a veces tan delgada que cualquier restaurador corre el riesgo de ser acusado de homicidio artístico. Imagínese al perito frente a una obra de Twombly: "Esto que parece un rayón de bolígrafo en la servilleta de un bar… ¿es un guiño expresionista o raspadura de la mudanza?". La aseguradora de turno, con el instinto de supervivencia que caracteriza a las aseguradoras, prefiere el silencio cómplice. Sabe que no es lo mismo reclamar por un Velázquez que por un lienzo monocromo cualquiera. Si se desprende la pintura en "Las Meninas", la evidencia salta y todo el mundo lo nota, hasta el gato. En cambio, si se borra un trozo en un cuadro que ya venía borrado de fábrica, ¿a quién le importa? Quizá hasta suba su valor. El arte está destinado a confundirse con la vida, se halla por tanto también al alcance de los accidentes domésticos. Y de cierta incomprensión.