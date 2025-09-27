Sostenibilidad, inversión y conectividad

Este 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo, nos convoca bajo el inspirador lema "Turismo y transformación sostenible". Una llamada global que resuena con especial fuerza en Asturias, una región que ha hecho de su entorno natural, su patrimonio y su autenticidad los pilares de su atractivo. Sin embargo, para que esa inversión verde sea realmente efectiva y se traduzca en un desarrollo turístico próspero y sostenible, debemos mirar más allá de la etiqueta y abordar los desafíos que, como sector, afrontamos día a día.

El verano de 2025 ha sido, según nuestro Observatorio Turístico Odatur, una temporada satisfactoria en términos de ocupación. Asturias se ha consolidado como un verdadero "refugio climático", atrayendo a turistas que buscaban escapar de las altas temperaturas que azotaron el resto del país. Este auge de afluencia en nuestras ciudades y pueblos, en la multitud de actividades organizadas, es un testimonio del inmenso potencial de nuestra oferta.

Además, comenzamos a percibir una incipiente, aunque todavía tenue, desestacionalización que apunta a la eficacia y utilidad de las acciones de promoción, abriendo nuevas vías para un turismo más constante a lo largo del año. Aquí tenemos que reconocer la labor del principado en la promoción de las fechas de temporada baja. Una buena política turística y una buena programación trae consigo los frutos. .

Quiero, en este punto, expresar nuestro más profundo agradecimiento al esfuerzo incansable de todo el sector empresarial asturiano y a sus trabajadores, cuya labor ha sido, una vez más, valorada muy positivamente por visitantes y turistas. No podemos olvidar tampoco la labor heroica de los servicios de extinción, cuya dedicación ejemplar durante los incendios forestales de este verano evitó consecuencias aún más graves para nuestro territorio y nuestro sector, pilar fundamental de nuestra economía verde.

Pero no todo son luces en este balance. A pesar de los buenos datos de ocupación, la rentabilidad del sector se ha visto mermada. Este es un punto crucial que debemos analizar con rigor si queremos hablar de un turismo realmente sostenible, que genere riqueza y empleo de calidad. Varios factores han incidido:

Uno de los desafíos más acuciantes es la proliferación descontrolada de las viviendas de uso turístico (VUT). Su impacto no solo afecta a la ocupación hotelera tradicional, sino que reduce significativamente el consumo en la restauración, ya que muchos turistas optan por autogestionar sus comidas en estos alojamientos. Un modelo turístico sostenible exige una regulación equilibrada que garantice una competencia justa y el mantenimiento de la calidad de los servicios que nos definen. No se trata de demonizar una modalidad, sino de integrarla de forma que no desvirtúe el ecosistema hostelero y social.

La vicepresidenta del Gobierno de Asturias, en estrecha colaboración con el sector, está comprometida con la corrección de los excesos del pasado, trabajando activamente por un futuro mejor y más próspero para los ciudadanos de Asturias.

Otro aspecto en el que debemos seguir colaborando estrechamente con los ayuntamientos es la regulación de la pernocta y el estacionamiento de furgonetas y autocaravanas. Sin rechazar a ningún viajero, es necesario que se respete nuestra costa y a los vecinos de cada localidad. No podemos permitir que decenas de vehículos acampen sin control junto a nuestras viviendas. Es esencial diseñar un modelo sostenible para las autocaravanas que deseen disfrutar de Asturias, promoviendo el respeto por la naturaleza y diferenciando entre aquellos que cumplen las normas (que son muchos) y quienes las ignoran.

A estos retos se suma la escasez de personal cualificado y las altas tasas de bajas laborales, una constante que sigue lastrando nuestra capacidad de ofrecer el nivel de servicio deseado y que afecta directamente a la productividad. Necesitamos políticas activas de formación, incentivos para la retención del talento y un diálogo constante para hacer de nuestro sector un empleador atractivo y estable.

Es evidente que, a pesar de estos problemas, el sector hostelero asturiano sigue siendo un motor de empleo. Los datos de afiliación a la Seguridad Social en agosto, con casi 40.000 trabajadores y un crecimiento respecto al año anterior, lo confirman. Somos creadores de oportunidades, pero necesitamos las condiciones adecuadas para que este empleo sea cada vez de mayor calidad.

Y aquí llegamos a una cuestión que, paradójicamente, frena de raíz cualquier estrategia de "inversión verde" y de desarrollo sostenible: la conectividad. Mientras hablamos de un turismo del siglo XXI, de atraer inversión y de generar riqueza, el anuncio de la prórroga del peaje del Huerna (AP-66) hasta 2050 es una noticia inaceptable. Es una discriminación histórica que nos sitúa en desventaja respecto a otras comunidades, que ven sus principales vías liberadas.

¿Cómo podemos hablar de potenciar Asturias como "refugio climático" o como destino de calidad si el acceso principal a nuestra región sigue penalizado? Este peaje encarece el transporte de mercancías para nuestros negocios, limita la llegada de turistas, encarece el viaje para quienes eligen visitarnos y dificulta la movilidad interna de nuestros propios ciudadanos y trabajadores. Es una contradicción flagrante con cualquier estrategia turística moderna y sostenible.

En este Día Mundial del Turismo, desde Otea, es momento para una reflexión final: el futuro de nuestro turismo, y de Asturias, depende de que seamos capaces de combinar la sostenibilidad ambiental con la social y la económica, y eso pasa, ineludiblemente, por eliminar barreras que ya no tienen cabida en el siglo XXI.

Ahora es el momento para definir el modelo turístico de las próximas cuatro décadas. Un momento que coincide, además, con la celebración del 40 aniversario de nuestro reconocido distintivo "Asturias Paraíso Natural". Un motivo doble para felicitarnos y mirar al futuro con determinación. ¡Enhorabuena, Asturias! n