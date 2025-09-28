La legislatura actual está marcada para siempre por la composición heterogénea de la mayoría parlamentaria que, sin contar con el partido ganador en las últimas elecciones, concertó la investidura de Pedro Sánchez. Los intereses de los diversos grupos, y la inviabilidad política de cualquier otra opción, sostienen al gobierno que, no obstante, se ve obligado cada vez más a actuar en un escenario de completa incertidumbre. Empieza a ser habitual que alguno de sus socios, antes perfectamente alineados en las votaciones del Congreso, manifieste de manera explícita discrepancias con el Gobierno y ponga exigentes condiciones para seguir prestando apoyo a sus iniciativas.

La continuidad del Gobierno, no meramente formal, sino operativa, pende de la posición que finalmente adopte Junts. Además de disponer de siete votos imprescindibles, podría arrastrar al PNV consigo. Miriam Nogueras, que presume de hablar muy claro, ha reiterado esta semana que su grupo no pertenece a ninguna mayoría parlamentaria. Y Turull, secretario general del partido, tras la reunión de la directiva con Puigdemont, mantiene la amenaza de ruptura, repitiendo que así es imposible. Pero la formación independentista no acaba de dar el paso definitivo. Por su lado, ERC ha depositado en el Congreso una proposición de ley que empuja al Gobierno a definirse sobre la soberanía fiscal de Cataluña y advierte al PSOE, sin concretar, de las consecuencias que tendría el descubrimiento de una financiación ilegal o el incumplimiento de los compromisos firmados. Pero permanece a la expectativa, mientras evalúa los movimientos de sus rivales y medita los propios. El único partido que parece tener pocas dudas y no recurre a insinuaciones es Podemos, que se ha instalado en una oposición frontal al Gobierno.

Los políticos, como las personas en sus relaciones individuales y sociales, procuran esconder la motivación de sus actos, que de ser expuesta los haría vulnerables ante sus adversarios. Norberto Bobbio, faro intelectual y moral de la izquierda liberal y socialdemócrata, reflexionó a fondo en muchos de sus escritos, varios de ellos reunidos ahora bajo el título "Democracia y secreto", sobre el ámbito de la política que se oculta en las tinieblas. Bobbio consideraba que las democracias faltaban a su promesa de ser traslúcidas. Desde luego, las dictaduras son más opacas, y es un hecho que la transparencia ha aumentado en las democracias debido a la presión ambiental y de los medios de comunicación. Sin embargo, ciertos aspectos del poder aún resultan invisibles a los ojos de los ciudadanos.

Días atrás, Pedro Sánchez ha dado por seguro que se presentará a la reelección y que repetirá, dijo, la mayoría. El periodista de Bloomberg le había preguntado si liderará a los socialistas españoles en las elecciones de 2027. El respondió que ya lo había hablado con su familia y con el partido. El anuncio, que podía esperarse, causa relativa sorpresa. Lo ha hecho desde lejos, sin la solemnidad con que comunica sus grandes decisiones, y anticipándose un tanto a los tiempos establecidos en su partido. En apariencia, dejó caer la noticia, sin darle importancia ni añadir explicación alguna, pero Pedro Sánchez es un político muy calculador, que no suele improvisar. Así que solo cabe especular sobre la intención que conlleva el anuncio.

La coyuntura política podría ayudarnos a entender el gesto del presidente. Ya hay quien duda de su palabra, pero el hecho es que su auto nominación nos introduce de lleno en una precampaña electoral. Pedro Sánchez podría estar presionando a sus socios con el amago de la convocatoria de elecciones para que faciliten la aprobación de los presupuestos, que muchos descartan de antemano. Después de todo, no es el peor momento para sus expectativas electorales. Su imagen podría salir bien librada de alguno de los juicios pendientes, la economía presenta buenos datos, el PP se ha estancado en sus divergencias internas y la determinación con que se ha posicionado ante el ataque inmisericorde del gobierno israelí sobre los palestinos de Gaza ha detenido la caída de su credibilidad, que registra un ligero repunte.

Las revelaciones sobre Cerdán parecían haber hundido a Pedro Sánchez, pero en las filas socialistas crece el ánimo y la confianza en disputar las próximas elecciones con todas las posibilidades. La táctica consiste en poner en aprietos al PP, hurgando en sus tribulaciones con la inmigración y con la conducta de Netanyahu. Bolaños lo ha degradado a la condición de "sucursal de Vox". El equipo de Sánchez está consiguiendo alguna victoria parcial en la pugna por imponer el relato. Vox provoca la mayor incomodidad al PP, que en diversos asuntos proyecta una actitud ambigua. No obstante, el problema para el PSOE es doble: a su izquierda hay una cantidad enorme de votos en riesgo de perderse y la corriente mayoritaria en el electorado de toda Europa bascula decididamente hacia los partidos que representan una derecha dura.