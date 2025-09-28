Opinión
"Una batalla tras otra"
Esto es una confesión: nunca he podido con las novelas de Thomas Pynchon (n. 1937). Me deslumbran sus figuras, el humor y su textura trozo a trozo, pero me cuesta seguir la trama y se me acaban cayendo. Según las marcas a lápiz, concluí con gusto "La subasta del lote 49", llegué a meta en "V" y picoteé duro pero sin continuidad "El arco iris de la gravedad", la más celebrada. Solté "Vicio propio" en la página 98. "Vineland", en la que se basa el filme "Una batalla tras otra", no la había leído. El género de Pynchon es la parodia disparatada, feroz y visionaria del sistema. No intenta lecciones éticas ni épicas. Cortando el texto en versos pueden salir bellos poemas. El filme de Paul Thomas Anderson, concebido antes de la segunda victoria de Trump, ha sido superado por su distopía en tiempo real. Por lo demás, tiene diversión, buena factura, tres grandes actores y una formidable banda sonora.
