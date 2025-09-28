Entre el egoísmo y el altruismo

Decía Adam Smith que el interés propio es lo que mueve la economía y el bienestar. Henry Ford desarrolló la producción en cadena podía hacer coches a un coste muy inferior al de sus competidores. Pero no los absorbía el mercado. Decidió crear compradores: les subió el sueldo a sus empleados y eso arrastró al resto de fábricas a hacerlo. Su interés produjo una mejora en las condiciones de vida. No fue el estado regulador y protector, fue la iniciativa privada. En la conferencia de París de hace 10 años reinaba el espíritu de cooperación entre las naciones asistentes, casi todas. El cambio climático afectaba a todos, la lucha tenía que ser global. Se fijaron metas, se elaboraron estrategias, se comprometieron inversiones públicas. El oscuro pantano del pesimismo por el rápido calentamiento y sus consecuencias para el bienestar humano, se iluminó con un rayo de optimismo: todos se alinearon en la misma dirección, algunos con más entusiasmo que otros.

La ONU acababa de publicar sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los diplomáticos hablaban sobre una alianza emergente que denominaron G2, con Estados Unidos y China cooperando frente a los mayores desafíos del mundo.

Han pasado 10 años y las metas propuestas no solo no se han alcanzado sino que nos hemos alejado. Aunque la experiencia de 2024 sea insuficiente, todo indica que la Tierra se calienta a marchas forzadas. Diferentes circunstancias empujaron al consumo de energía fósil: primero la pandemia que produjo un mordisco importante en el PIB lo que impidió seguir con el programa de subvenciones a energías verdes, después la guerra de Ucrania. Y, lo más importante, un cambio en la actitud de la sociedad.

El ejemplo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, una ex científica del clima, es ilustrativo. Ha invocado el principio de "soberanía energética" y celebra la creciente producción de petróleo y gas en su país. Lo celebran los mexicanos: su índice de aprobación es superior al de cualquier gobernante electo del mundo de hoy.

Estamos en un nuevo escenario lejos ya de aquella soñada era de solidaridad global cooperativa. Entramos en la de competencia y rivalidad y de la lógica descarnada y descarada del interés nacional, tanto en materia de energía y calentamiento como en todo lo demás. Triunfa el nacionalismo, la ONU ha perdido su autoridad moral.

Mientras todo esto pasa, está China. Sus ciudades llegaron a ser las más polucionadas del mundo. De aquellas calles atestadas de bicicletas se pasó a los vehículos de combustión. Ahora, el silencio y la limpieza de los eléctricos. Es el país que más renovables produce y utiliza. Al gobierno, que decide casi todo, le movió el egoísmo y la solidaridad: reducir las muertes respiratorias, ocupar el mercado verde. Si Ford producía el Ford T a un coste muy inferior a los competidores, China lo logra sin tener que subir el salario: exporta. Me dicen los importadores que comprando allí los precios son hasta 10 veces menores.

Eso lo vieron los pakistaníes. La pandemia y las guerras redujeron la oferta energética. Los precios se dispararon. Uno a uno, sin plan ni liderazgo, por contagio, fueron comprando paneles solares a China. Una revolución. Es ahora uno de los mercados de energía solar más grandes del mundo. Y un creciente mercado de baterías compradas en China.

En ese país la mortalidad atribuible a la polución se dividió por dos en lo que va de siglo, pero aún es 10 veces mayor que en España. Necesitan seguir limpiando la atmósfera. Allí es donde más crece la producción de energía solar y eólica, la mitad del aumento global. Y aunque la energía fósil aporta aún el 62%, la generación limpia satisfizo más del 80% del crecimiento de la demanda, que es la mayor del mundo. Son noticias esperanzadoras en un panorama donde no se esperan grandes compromisos de los países para detener el calentamiento global.

Hay una tensión entre egoísmo y altruismo, el primero prevalece cuando la vida o bienestar propio está en peligro. Aunque los humanos podemos proyectarnos en el futuro, y en eso reside la continuidad de la sociedad, biológicamente estamos determinados por la relación inmediata entre causa y efecto. Valorar las consecuencias a largo plazo es un ejercicio mental; las inmediatas, emocional. De ahí que sea tan difícil renunciar a las satisfacciones y al bienestar actual bajo la promesa de un futuro mejor. Puede ocurrir, como en Pakistán, que el bien individual presente coincida con el social futuro. Pero la mayoría de las veces tiene que ser el gobierno el que establezca condiciones para que movidos por el propio interés los ciudadanos elijan comportamientos que favorezcan un futuro mejor. Y eso, ahora, está en peligro. Prevalecen los intereses de unos pocos que se beneficiarán del consumo de energía fósil, intereses que no hace tanto se habían moderado cuando aún prevalecía el altruismo en las organizaciones internacionales y estas tenían el prestigio y ascendencia sobre los gobiernos nacionales.