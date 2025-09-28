La mirada de Lúculo: Que la lluvia acompañe al bosque

Es oficialmente otoño. El otoño, con su luz dorada y sus humedades repentinas, abre la puerta a un territorio que cada año parece nuevo y a la vez milenario, el de los hongos. Caminar por un hayedo o un robledal en estas fechas es como adentrarse en una biblioteca secreta, donde cada ejemplar aparece sin avisar, escrito con tinta invisible bajo las páginas del musgo. La búsqueda micológica no es solo gastronómica, también resulta un viaje íntimo, un rito de iniciación que se repite. Los aficionados a recoger setas suelen comenzar su viaje temprano, cuando la niebla aún duerme sobre los prados. Entonces, el silencio es tan denso que apenas se quiebra con el crujido de las hojas. La navaja y la cesta de mimbre son el pasaporte para un viaje que empieza siempre en lo cotidiano y puede acabar en lo extraordinario. Como las oronjas, de carne delicada y suave sabor, no siempre se dan, los boletus son, quizás, los reyes de esta liturgia. De sombrero marrón, firme y carnoso, basta cortarlos en láminas, saltearlos con un chorro de aceite de oliva para que la cocina se llene de un aroma que es pura evocación del bosque. Hay otros actores secundarios, por ejemplo los níscalos, anaranjados con ese sabor a resina, propio del pinar y de la tierra; o las finos rebozuelos, amarillos como rayos de sol atrapados en la penumbra.

Pertenezco a los que han tenido como primera visión de los hongos los mercados; las escasas veces que los he cortado en el bosque me ha entrado la duda del que conociéndolos superficialmente no encuentra en ellos la familiaridad suficiente para no tener que consultar enseguida a un experto en la materia si son comestibles o, por el contrario, pueden mandarme al otro barrio. Por ello he perseguido en plazas de la Aquitania francesa o en puestos improvisados de los Dolomitas, los cestos rebosantes de setas que trazan una geografía común. Hay quienes defienden que cada mercado de otoño es un mapa sentimental en el que las lenguas y los acentos cambian, pero el brillo en los ojos de quien acaricia un boletus edulis fresco es universal. Lo he comprobado. Seguir el rastro de los hongos es una manera de entender Europa a través de sus aromas. Recuerdo la ocasión en que un entendido me habló del "silencio de la seta". Para él, el micelio que se esconde bajo tierra, invisible y eterno, era como la memoria de un pueblo, silenciosa, resistente, siempre esperando la humedad propicia para brotar. La metáfora me quedó grabada. Dentro de un bosque en octubre he llegado a pensar que los hongos son la voz de lo que normalmente no vemos.

Las setas ofrecen a la culinaria la versatilidad de un gran repertorio. En Italia, el risotto ai funghi porcini es prácticamente una religión; los hongos se venden en las cunetas. En Francia, la soup de cèpes calienta los inviernos rurales. Aquí, en algunos lugares, los níscalos a la brasa, apenas aderezados con sal gorda, resumen la sencillez de un festín campesino. Como la vida misma, la seta exige paciencia, conocimiento y respeto. Los viajes otoñales de los aficionados a la micología no solo guardan una cesta llena, sino también la certeza de que, bajo la tierra, existe un mundo secreto que nos sostiene sin que lo sepamos. Los hongos son los ingenieros invisibles de los bosques, capaces de conectar raíces a través de redes subterráneas que los científicos han llamado el "internet micorrícico". A través de ellos, los árboles establecen su comunicación, comparten nutrientes, se cuidan unos a otros. El común de los mortales apenas alcanza a intuir ese misterio en el momento agradecido en que los come.

En los claros de los castaños y robles de repente surgen formas perfectas como la de un sombrero anaranjado que brilla igual que una moneda antigua, o la de una cúpula parda que recuerda al cuero curtido de un viejo zurrón. En ese instante, el aficionado a las setas sabe que se ha topado con dos de las joyas más nobles de la micología europea: la amanita cesárea y el boletus edulis. Son nombres que en los mercados y cocinas de medio continente despiertan reverencias. La primera, de origen imperial, fue ya celebrada por los romanos, que la bautizaron cibus deorum, alimento de los dioses. Plinio el Viejo cuenta que se servía en los banquetes más fastuosos, reservada a césares y patricios. Con un sombrero naranja brillante, láminas amarillas y un pie dorado, emerge de una volea blanca como un cáliz. Encontrarla es hallar un tesoro, no solo por su sabor delicado, con matices a nuez y a yema fresca, sino por el aura de historia y mito que la rodea. El boletus, por su parte, es la otra gran realeza del otoño. Conocido también como hongo calabaza o cep en francés, se ha convertido en bandera de las cocinas rurales y de vanguardia. Su carne es firme, blanca e inmutable incluso tras la cocción, y desprende un aroma que oscila entre la avellana y la tierra húmeda. De los Oscos a los Pirineos de estos al Tirol, del País Vasco a la Toscana, el boletus es la promesa cumplida de cualquier jornada setera.

La cocina se rinde a ambas. En el caso de las amanitas cesáreas, las láminas finas, crudas, aliñadas con un buen aceite de oliva, unas escamas de sal y un leve perfume de perejil, constituyen el más delicado carpaccio que pueda imaginarse. Bueno, para ser más exactos, eso que ahora se ha bautizado uniformemente como carpaccio, cuando el carpaccio en realidad empezó por ser simplemente una carne roja cruda, fiel a los colores que utilizaba un pintor veneciano cuatrocentista. La buena amanita no necesita más, porque su sabor se sustenta en la sencillez. Los boletus, en cambio, piden fuego, salteados, incorporados a un arroz cremoso, o guisados junto a una caza menor. Es otoño y que la lluvia acompañe al bosque.