De los "modificados" al Huerna: guía para suprimir el peaje

En España, la construcción de vías de alta capacidad comenzó en los años 70 con autopistas de peaje y, por tanto, se empezó por aquellos tramos que se suponía que iban a tener mayor demanda (costa mediterránea, Cataluña, País Vasco, túnel de Guadarrama, etc.). Estas concesiones tenían una duración máxima de 50 años. A partir de mediados de los 80, con apoyo europeo, se empiezan a construir autovías, algo más baratas y, sobre todo, libres de peaje. Ello dio lugar al agravio de quienes tenían que pagar peaje (y, a la vez, financiar con sus impuestos la construcción y mantenimiento de las autovías gratuitas). Asturias también estaba incluida en ese grupo, debido a que la autopista del Huerna se construyó como autopista de peaje por una concesionaria privada, aunque luego el Estado tuvo que hacerse cargo de la concesión. En 1996, el "Pacto del Majestic" entre el PP y CiU previó, ante este agravio, una rebaja de los peajes del 7%, que se iba a financiar mediante la reducción del IVA (es decir, a cargo del Estado). Finalmente, se establecieron dos vías alternativas para hacer efectiva esa rebaja del 7%: pagos del Estado (como las actuales bonificaciones) o incrementos del plazo concesional (para ello, se modificó la Ley y el plazo máximo pasó de 50 a 75 años). Casi todos los peajes de esas autopistas de primera generación han ido terminando desde 2018, cuando se cumplió el plazo original, por lo que queda claro que los dos principales casos en que se recurrió a la prórroga para compensar esa rebaja fueron Galicia (Real Decreto 173/2000) y Asturias (Real Decreto 392/2000). En el Huerna el plazo pasó de 46 a 75 años. La concesionaria era en ese momento una empresa pública que poco después se privatizó.

Esto supone un ejemplo claro de la técnica de los "modificados", tristemente famosa y que era muy frecuente en España hasta 2011. La legislación española decía que un contrato puede "modificarse" por la Administración si es lo más conveniente para el interés público y se compensa al contratista pagándole el coste del incremento de la obra. Normalmente, para los contratistas es un buen negocio porque el modificado se les adjudica sin competencia, a diferencia del contrato inicial. En una licitación, la competencia establecería condiciones más ventajosas para la Administración. La Comisión sostuvo que los modificados equivalen a la adjudicación "a dedo" de un nuevo contrato (esa obra adicional se adjudica directamente al contratista), algo prohibido por las Directivas europeas. En 2011, el Gobierno aceptó el dictamen, se modificó la Ley y se redujo mucho la posibilidad de modificar unilateralmente los contratos.

En el caso del Huerna, la Comisión Europea ha iniciado un procedimiento para demandar a España ante el TJUE por infracción del Derecho europeo, no por cobrar peajes (las concesiones son un instrumento válido y regulado por Europa), sino por introducir una modificación sustancial en un contrato ya celebrado, alterando así las condiciones de la licitación pública, puesto que primero se anunció una concesión de 46 años y después al adjudicatario se le aumentan los plazos hasta 75 años. Y el TJUE ha dicho que esto se aplica a contratos ya celebrados (no se trata, por tanto, de la aplicación retroactiva de una norma) porque la Directiva vigente en el año 2000 (cuando se modificó el contrato de concesión), no permitía esas modificaciones y debía interpretarse en el sentido de que la obligatoriedad de licitar el contrato no sólo prohibía su adjudicación directa, sino que también prohibía modificaciones sustanciales que equivalieran a una nueva adjudicación.

Ante el dictamen de la Comisión Europea que le dice al Gobierno español que la prórroga es contraria a Derecho, ¿está obligado el Gobierno a defender lo hecho en el año 2000 y a esperar a que el TJUE decida, o podría aceptar lo que dice la Comisión y poner fin al peaje y abrir una negociación con la concesionaria? Claramente, sí podría hacerlo. Es cierto que los funcionarios (los Abogados del Estado o de cualquier Administración) tienen que defender la actuación de su Administración ante los recursos y demandas de terceros y, si creen que éstos tienen razón, tienen que comunicarlo a su Gobierno para que sea éste el que, en su caso, decida allanarse, es decir, dar la razón a la otra parte. Pero los Gobiernos no están obligados a defender actuaciones pasadas cuando éstas son recurridas o cuestionadas en un proceso judicial o prejudicial. Es obvio que el procedimiento previsto en el Tratado, que tiene varias fases en las que la Comisión le dice a un Estado miembro que ha actuado de forma ilegal y le da un plazo para que recapacite, tiene sentido precisamente porque los Gobiernos pueden reconsiderar su posición. Si estuvieran obligados a mantenerla, el trámite sería absurdo. Cuando la Comisión le dijo al Gobierno de Asturias hace años (a través del Gobierno de España) que la adjudicación directa de operaciones a SOGEPSA era ilegal por tratarse de una empresa mixta, el Gobierno asturiano promovió la modificación de la Ley, en lugar de enrocarse hasta ver qué decía el TJUE en una posible sentencia. Y lo mismo hizo el Gobierno español en 2011, promoviendo la reforma de la legislación de contratos ante la denuncia por la Comisión del régimen de los modificados. Y, por mencionar otro ejemplo reciente, en el caso del famoso "palacete" de París reivindicado por el PNV, había no sólo actos administrativos sino incluso una sentencia del Tribunal Supremo (de 17 de octubre de 2003) que decía que no debía ser devuelto y, sin embargo, se aprobó un Real Decreto-ley para dar curso a la pretensión del PNV. Por lo tanto, sí se podría ahora asumir que la prórroga fue ilegal o, en todo caso, comenzar a preparar la supresión del peaje.

La eventual supresión del peaje obligaría a compensar a la concesionaria, pero el importe es muy difícil de calcular a priori. Baste decir que, después de la ruina y liquidación de las autopistas de peaje "radiales" que se construyeron durante la burbuja inmobiliaria, las concesionarias (más bien, sus acreedores) también tenían derecho a una indemnización, pero, más de 10 años después, el tema aún sigue en los tribunales.

En cuanto a la posibilidad de que, si se declara ilegal el peaje (no por el hecho en sí de que haya un peaje, sino por haberse modificado el contrato en lugar de afrontar una nueva licitación), los usuarios recuperen las cantidades abonadas, se abrirían reclamaciones de responsabilidad patrimonial contra la Administración del Estado por los perjuicios causados a los ciudadanos por la infracción del Derecho de la UE. Es un terreno difícil porque la regulación de esta forma de responsabilidad ha sufrido muchos bandazos y el TJUE ha dictado varias sentencias en las que ha dicho que España también infringe el Derecho europeo en la regulación de esta responsabilidad, pero sin duda las reclamaciones tendrían recorrido.

Es fundamental, y es una tarea para el legislador, decidir cómo se financia la construcción y el mantenimiento de las autopistas y autovías. Hasta ahora, se ha dejado que las circunstancias decidan: primero peajes, luego gratuidad y al final todo depende de algo tan azaroso como la fecha en que finaliza el plazo de una concesión o si hace 25 años alguien decidió, no se sabe por qué, que una rebaja del 7% (similar a tantas otras bonificaciones que se han establecido desde entonces) se financiase con una prórroga de 29 años (como en el Huerna) o con un pago estatal (como se hizo en casi todas las autopistas). No tiene sentido. Una cosa es la relación del Estado con las concesionarias (en la que caben todo tipo de fórmulas, porque el peaje pueden pagarlo los usuarios o la Administración, o puede estar total o parcialmente bonificado) y otra cosa son los derechos de los ciudadanos, que tienen que ser iguales. Actualmente, unos ciudadanos pagan por el uso de autopistas que son prácticamente su única vía de acceso por carretera en dirección a Madrid (o asumen el correspondiente coste en el precio de las mercancías), mientras que otros no. La política de bonificaciones que se ha llevado a cabo durante muchos años (al menos, desde 1996, como hemos visto) es poco transparente y sus efectos no están claros (muchas de las bonificaciones no se llegan a disfrutar).

Además, está pendiente el coste del mantenimiento de las autovías que nunca han tenido peaje (muchas de ellas, muy envejecidas) y de las autopistas una vez que finaliza el plazo concesional. Aquí Europa casi presiona para que, de un modo u otro, los conductores paguen ese mantenimiento (y no todos los ciudadanos, aunque no utilicen estas vías), de forma que este coste creciente no siga presionando sobre el déficit público.

Creo que el Estado debería abordar directamente esa cuestión y establecer la forma más adecuada de distribuir esa carga entre los ciudadanos y entre los usuarios, sin discriminaciones territoriales. Y que, dentro de ese paquete, deberían ir incluidos también los peajes que aún quedan, especialmente aquellos pocos que, como el del Huerna, son de las escasísimas autopistas de primera generación que, por razones coyunturales, siguen sometidas a peaje, incluso por muchos años. No tiene sentido que, de todos los costes de construcción y mantenimiento del parque viario, sólo ese coste se repercuta en los usuarios de una determinada comunidad autónoma. Imaginemos qué pasaría si en el AVE Madrid-Sevilla los ciudadanos tuvieran que pagar un 25% adicional para financiar su construcción, y en el AVE Madrid-Valencia no. Pues algo así de absurdo es lo que está pasando con las autovías y autopistas, sin que exista motivo alguno, porque el responsable último de su planificación y construcción es el Estado. El actual puzzle carece ya de toda justificación y es hora de corregirlo. Esperemos que la vieja y tantas veces abusiva figura de los modificados rinda este último servicio, al poner en cuestión la prórroga del peaje del Huerna.