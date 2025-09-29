Celestino Santos Buelga, un científico de raza

Este lavianés de acción y sentimiento vive a fondo su labor profesional y representa al científico sujeto a los útiles de laboratorio y con la mente anclada en sus propósitos de avanzar en sus investigaciones arduas y complejas para vencer problemas corporales y hacernos una vida mejor. Desde la Universidad de Salamanca, ejemplo de sabiduría y doctorado, y en la Facultad de Farmacia Celestino, Tino para los próximos, se encarga de orientar a sus discípulos en el campo de los polifenoles vegetales, esas sustancias que influyen sobre la estabilidad y propiedades sensoriales de alimentos y bebidas con la directa relación en la prevención de enfermedades crónicas y degenerativas. Es en suma una manera de contrarrestar el estrés oxidativo y modular de la neurodegeneración.

Tino es un científico de raza. Buen estudiante en el Bachiller en el Instituto de Enseñanza Media "David Vázquez Martínez" de Pola de Laviana. Centro docente que lleva el nombre de otro lavianés de altura científica. Bioquímico y farmacéutico, David fue un ejemplo en su campo profesional, discípulo de Severo Ochoa y formador más adelante de exitosos científicos como Barbacid o Bellido, entre otros. Tino, sin duda alguna, bebió en las fuentes de David Vázquez para alcanzar un currículo de esfuerzo y éxito en sus trabajos. Y aquel guaje listo y animoso que correteaba por las calles y plazuelas de su Pola natal y se bañaba en los largos y cálidos veranos en La Chalana con el Descenso Folklórico del Nalón de trasfondo lúdico-festivo ,es hoy todo un personaje público y un científico de horas interminables en el laboratorio y un entusiasta de su labor casi anónima entre todo el aparataje de pipas, botellas, tiras y ese control intenso del microscopio.

En toda su trayectoria desde la Facultad de Farmacia de Salamanca ,el camino recorrido por Celestino Santos Buelga está plagado de un ingente esfuerzo y meticulosidad, pero con las sensaciones idóneas del trabajo bien hecho, con el toque afectivo y familiar de raíz primigenia y directa. Y en ese tránsito diverso y variado, este lavianés de buen porte, generosidad extrema, culto, socarrón, lector empedernido y enamorado de la buena música, alcanzó la cátedra de Bromatología y Nutrición con sobresaliente "cum laude", con estancias técnicas en Francia y Alemania y siempre con la formación y el conocimiento por montera. Ejemplaridad y tesón, virtudes que adornan a Tino y son la esencia de una herencia paterno filial de solidaridad, compromiso y nunca desmayar.

Celestino Santos Buelga, en el centro, con Julio García a su izquierda y Miguel Pocoví a la derecha. / C. C.

Y yo añado que ese reflejo de buena persona y talla intelectual como ya lo mentaba su paisano el escritor Armando Palacio Valdés es debida a esa nacencia en un valle idílico con la Peña Mea al Sur y la Peñamayor al este y siempre bajo la compañía del padre Nalón. Aires geográficos y terapéuticos que dan vida y marcan el carácter y la manera de ser. El cardenal Fray Ceferino González, primado de España, y el padre Valdés, agustino en el Real Colegio María Cristina en San Lorenzo de El Escorial, a la sazón preceptor del presidente de la Republicana Manuel Azaña, también mencionaban el halo geográfico de Laviana para dar tantos hombres y mujeres ilustres en cualquier ámbito de la sociedad. Historias de ayer y de hoy con Celestino Santos Buelga de acreedor al reconocido y prestigioso premio "Jamón de Plata Negra" de la Fundación Grande Covián, con base en Zaragoza, cuyo presidente Miguel Pocoví, otro gran científico, está aportando lecciones de talento y servicio a la comunidad bien apoyado por el entusiasta y feliz gastrópata como es Carlos Guardado.

Sabiduría, fiesta culinaria y amistad es lo que hoy se respira en este establecimiento como es el Yumay de Lola y Justo, tanto monta. Un local sidrería con la oferta alimentaria bien cuidada, sin productos no procesados evitando el exceso de sal, azúcar y grasa donde el aceite extra virgen de Oliva brilla en los fogones de esta casa. Calidad y filosofía adecuada para hacer buena hostelería. Tino hoy está exultante de recibir este galardón renombrado junto con el "Chalaneru del Año 2024" de la Sociedad Cultural y Gastronómica La Pegarata de su villa natal, Pola de Laviana. En su haber tiene muchos premios, pero este de hoy le hace enorme ilusión por tratarse del Grande Covián, un tributo que lleva el nombre de un científico colungués de talla universal y toda una referencia para él. Y ya sabéis, Tino lo repite con frecuencia. Hay que seguir unos patrones saludables y consumir alimentos de origen vegetal, donde están los polifenoles; consumo moderado de productos de origen animal –pescados y carnes blancas–y aceite de oliva como principal grasa. Pautas fundamentales para alcanzar una dieta aceptable y equilibrada.

Diríamos que a caballo entre la dieta mediterránea y la dieta cantábrica. Enhorabuena a Celestino Santos Buelga por este merecido galardón, y a la Fundación Grande Covián por este detalle de quien sabe hacer bien las cosas…n