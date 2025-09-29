Opinión
El desencanto
Cuando en plena espicha combaten boomers contra millennials…
–En mis tiempos, trabayábase 40 años na mesma empresa, pagábase una hipoteca en pesetes y sobraba pa un Opel Corsa y un apartamentu en Torrevieja.
–¡Pesadín yes!
–Nun tenéis ambición, Adrián. Solo queréis aguacates y perros con Instagram.
–Nun digas pijadas, Velino.
–¡Lo que vos pasa ye que nun queréis trabayar!
–Sí, ho…
–Nosotros llevantamos un país con esfuerzu y sacrificiu.
–Y nosotros tamos sosteniéndolu con ansiedá y antidepresivos.
–Déjate de rollos, Adrián. Nun sois productivos.
–¿Vas a hablame a mi de productividá? ¿A mi, que trabayo 12 hores por un salariu emocional?
–Yo empecé de peón, y acabé de contratista.
–Yo empecé de becariu y sigo de becariu, ¿qué quies que te diga?
–Lo que pasa, Adrianín, ye que vos falta fame.
–Non, Velino, fame tenemos. Lo que nos falta ye sueldu.
–Nos mios tiempos veníamos equí a conquistar el mundu.
–¿Al chigre?
–Sí. Facíamos la revolución. Agora, lo únicu que queréis conquistar ye la contraseña del Wifi, pa que vos salga de baldre.
–¡Puf! ¡Tanta conquista pa que yo acabe pagando 900 euros por un pisu de 30 metros con goteres!
–¿Y ye culpa mía, ho? ¡Blandengues!
–¿Pero qué dices, Velino? Paeces El Fary…
–Vivís de apps, influencers y vídeos de gatinos.
–¡Anda, calla!
–Ye verdá. Sois una generación blandengue, de cristal.
–Faltosu…
–¡Con trés likes yá sois felices, Adrián!
–Y tu yes feliz dándome la brasa en toles espiches.
–Porque quiero que te pongas les piles, Adrián.
–¿Quies callar?
–En mi época, cuco, había que lluchar por tou.
–Yo llucho por pagar un alquiler y tú por atopar les gafes de cerca.
–Na, nun sabéis sufrir.
–¡Puf! Sufrir ye aguantate a ti.
–A la to edá yo tenía un coche y dos fíos.
–Yo tengo un gatín y ando paquí y pallá cola tarxeta de la CTA.
–¡Merca un coche, Adrián!
–Pero si nun gano nin pa comprar un paragües automáticu…
–¡Lo que vos pasa ye que nun queréis trabayar!
–¡Sí, home, yá!
–Mucho Netflix, mucho gluten free, pero de trabayar na.
–Valió, Velino.
–¡Nosotros teníamos ideales! ¡Protestábamos na cai!
–Yá. Y agora protestáis nel grupu de WhatsApp de vecinos porque daquién pon reguetón a les diez de la nueche.
–Nun me fales de reguetón, qu’acabamos a hosties.
–¿Ves? Yes un animal, Velino. Y enriba, nun sabes beber.
–¿Cómo que non? ¡Otru culete, por favor!
www.maxirodriguez.net
