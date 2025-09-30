En el año 2015, en el marco de uno de los habituales cambios de denominación, la región francesa de Aquitania lanzó una consulta pública sobre cuál debía ser su nombre. Los dirigentes conservadores apostaron por el adjetivo "grande", para un territorio del tamaño de Austria, pero al gobierno progresista de la región le pareció pretencioso; se desechó la denominación Átlantico, pues excluía al territorio del Limousin, se descartaron la yuxtaposición de silabas de los territorios que la componen "APOIL", "Gran Sudoeste" y también el nombre de "Aliénor", por el papel de Leonor de Aquitania en la construcción histórica de la región. Finalmente se adoptó la denominación Nueva Aquitania, con capital en Burdeos, como símbolo de renacimiento y ambición. Pero, por si acaso y por miedo a la exclusión, se decidió también mantener el subtítulo "Aquitania-Limousin-Poitou-Charentes".

Lo anterior desmitifica el grabado en mármol que creemos es la historia y pone sobre nuestra responsabilidad el cuidado de los relatos. Ya Marc Bloch acabó con la falsa idea de reconstrucción del pasado desde los inicios. Al contrario, la historia se escribía desde el presente. Es el llamado método regresivo, conocer bien nuestro presente para indagar en el pasado. Y más allá fue David Lowenthal, en "El pasado es un país extraño", afirmando que "la mayor parte de nosotros sabe que el pasado no fue así en realidad".

Pero también pierde lustre el esfuerzo en diferenciación. La identidad, cuya definición más genuina es la de singularidad, tiene un alto competente historicista y geográfico. Ninguna historia es igual a otra, y la disposición de cada metro cuadrado es diferente en cada punto del globo. Lo singular conduce a lo diferente, y si se incentiva la fabricación de identidades -que se hacen siempre pensando en los otros-, esto podría llevar al conflicto. Todo lo contrario al sentimiento astur de inclusividad y de identidades compartidas. Los asturianos asumimos "de serie" la idea de formar parte de los orígenes de España incluso antes de que España se considerara como tal, pero no se cayó ni en el abuso legitimador ni en el factor excluyente.

Un buen ejemplo de ello fue la celebración en 2018 de los 1.300 años de los orígenes del Reino de Asturias, cuando la Diócesis de Oviedo, con muy acertado criterio, defendió no basar la conmemoración en una batalla, por trascendente que esta fuera, porque el espacio de Covadonga debía ser un lugar de encuentro.

Cada 8 de septiembre supone una nueva oportunidad para reforzar los símbolos que identifican a todos. No es fácil ese ejercicio de contención tentados por los posibles rendimientos de la emoción. El último medio siglo hemos transitado por una identidad que hacía referencia a una interminable crisis que se mantuvo más en la estructura sociológica y política que en la económica. Pero hubo el enorme acierto de no recurrir a fáciles anclajes de diferenciación, porque la ambición de modernización y de comunicación, de formar parte, de contribuir, tenían mas fuerza que los repliegues identitarios. El anhelo de apertura al mundo, de conectividad -a veces incluso hasta en exceso- fue la mejor vacuna para la relatividad del nosotros y los otros. Nuestras montañas, las que nos separaban del resto y las que condicionaban nuestro interior, configuraron nuestros deseos y ambiciones, nos dotaron de un extraño cálculo de las distancias, pero contribuyeron a mantener ese deseo de superación de dificultades a través de la integración y no del retraimiento.

Ahora, próximos a la tercera década del siglo XXI, conviene, como en la Región de Aquitania –cuyos cambios de denominación y consideración de entidad local no oscurecen su relevancia histórica–, no sumar ningún símbolo que divida ni insistir en relatos de recuperación de un pasado que no existió como imaginamos. Siempre es más rentable para el futuro centrarse en el presente.