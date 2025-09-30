O Presupuestos o urnas

Hoy se cumple el plazo previsto en la Constitución para presentar al Congreso los Presupuestos para 2026, sin visos de que el Gobierno lo haga pese a tener pendientes los de 2024 y 2025 y funcionar con los de 2023 prorrogados. Tampoco hay ninguna expectativa de configurar una mayoría para sacarlos adelante, con las minorías de apoyo extremando su codicia y pegándose entre ellas. No es cuestión meramente administrativa o reglamentaria, ni acarrea solo la dificultad para afrontar ciertos gastos necesarios: afecta al normal funcionamiento de las instituciones, en concreto, al del Parlamento como órgano de representación de la voluntad popular encargado de aprobar la crucial política de gasto. Se mire como se mire, cronificar hasta 2027 la legislatura sin contar con nuevos Presupuestos supondría una clara anomalía democrática que Pedro Sánchez debería abortar por la única vía disponible.