Opinión
Puerta grande o enfermería
Lo dijo en los pasillos de la Junta, medio en broma medio en serio, un miembro del Consejo de Gobierno del Principado: "Con esto del peaje del Huerna salimos por la puerta grande o por la de enfermería". La batalla por la supresión del pago por utilizar la única vía de alta capacidad que conecta a Asturias con la Meseta supone enfrentarse a un morlaco, es cierto, pero ya viene derrengado por las banderillas de la Comisión Europea y su dictamen. Otra cosa es que embista con la arrancada conocida de Óscar Puente. Los socialistas están dispuestos a encabezar el paseíllo antes del tercio definitivo, pero miran de reojo los pitones del Gobierno de Sánchez. De momento ya hay fecha para que suenen las trompetas que marcan el inicio de la faena: el 17 de octubre. Precisamente, la misma en la que debía extinguirse el peaje del Huerna de no haberse prorrogado la concesión. A santiguarse.
