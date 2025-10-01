Cinco píldoras de primer otoño

Tras resistir en vano la pertinaz y amable persecución telefónica de Orlando Moratinos –director de la Fundación Foro Jovellanos–, cedí y me avine a colaborar en el número 12 de ese "Foro de cultura en papel" como subtitulan su "Almanaque" los entusiastas miembros de tal asociación. Ya cumplen sus páginas una docena de años. Que por julio era, por julio, cuando se presentó el volumen en acto público al que asistí encantado, con las olas de la mar cantábrica ahí mismo, con tanta gente sabia alrededor, con ese empape de música y voz y buen tono que tan ansiolíticos resultan en tiempos de desmedidos alaridos rebuznadores. Cuando Moratinos me aclaró que el tema de mi colaboración escrita era libre, libérrimo, lo que me diera la gana, se me ocurrió rendir homenaje y moler la desmemoria en un breve artículo sobre Gonzalo Torrente Ballester y Juan Benet: "Cómo tener dos maestros a la vez (Y no estar loco)". Tras la suavidad en el trato y el afecto recibidos, vuelvo a las mismas: a preguntarme por qué seré tan poltrón y vago (gracias, Cervantes) para salir de casa a actos tales (hoy llamados eventos) que luego, al retornar, tan bien noto que me hicieron sentir un rato. Un rato, pues nada borra la acechante barbarie, el horror de Gaza, de Ucrania en los ojos y el corazón.

---

Veo la serie "Furia" –excelentes actrices– que muy alto apunta al comienzo y que decae al final (el gusto es mío). El personaje de fámula, que desempeña Claudia Sala, consulta a su señora y sedicente "artista" Carmen Machi qué hacer ante un adefesio o intervención o cosa tomadurapelista: "Señora: ¿esto es arte o lo tiro?". Imiten mi carcajada y verán qué bien.

---

Leo que el hoy preso y ayer diputado Santos Cerdán ha solicitado su excarcelación al Tribunal Supremo. La defensa alega que Cerdán "se siente vigilado". Tengo para mí que el que un recluso se sienta vigilado deviene en que el sistema carcelario funciona. Imite tanto celo del resto del sistema y tutti contenti.

---

Aunque –ya lo sé, ya lo sé– resulta difícil hablar hoy de forma medianamente correcta y menos aún entender un poco al prójimo, cuánto bien no nos haría repasar un pelín si lo que decimos está claro o es un puñado de palabros tirados al tuntún. Analicen el titularazo que copié o recorté de un medio astur: "Denuncian por hostigamiento al alcalde de Bimenes". Preguntas: ¿Quién hostiga? ¿A quién hostigan? ¿Es el alcalde yerbatu un hostigador o un hostigado? ¿El hostigador que lo hostigare buen hostigador será o tin morín de dos pingüés cúcara mácara chíchara fue?

---

Que por junio era, por junio, cuando los bianuales, estrictos y ya habituales cuidados hídricos mineromedicinales, prescritos por la vigilante rigurosidad de mis galenos y propinados en cierto balneario vizcaíno, me impidieron acudir a que me entregasen en carne mortal y en la librería ovetense Matadero Uno la "Medalla Ulises de Literatura 2025". El profesor Eduardo San José la recepcionó de perlas por mí. Mientras el acta concedente me botafumeiraba ese día que es un primor (gran y exagerado y peligroso subidón de autoestima el que me considerase el jurado del "Círculo de la Calle Ulises" –ustedes perdonen el autobombo– "baluarte de la lengua y la literatura española, una de las más altas, sólidas y convincentes obras del columnismo literario dentro de la historia de la literatura española, humanista que une el amor a la tradición con la curiosidad por la modernidad, ejerciente de humor cervantino, maestro del idioma"... mientras tales flores se aireaban –digo– caminaba yo a ellas ajeno sobre todos los tonos del verde (gracias, Raimon), ya casi en otoñada, por un sendero entre cipreses que me aguardaba y aguardará por las tardes, en mitad del bosque, con rumor de un reposado río a mi izquierda, en un descanso salutífero entre balneaciones. Gaza... qué privilegiado soy.