Declive de la Unión Europea

Como saben ustedes, la UE está integrada por 27 países, cada uno con sus singularidades, sus contrastes, sus idiomas, sus gobiernos de distinta tendencia, sus fuentes de poder, sus objetivos, sus parlamentos y sus estructuras institucionales.

Esta diversidad tan fragmentada se traduce en que los países miembros no tienen la misma capacidad ni nivel económico, lo que se refleja en una renta per cápita que va desde los 75.000 dólares de Dinamarca a los 18.000 de Bulgaria. Entonces, ¿cómo pueden todos estos estados tener la misma moneda común (euro) con un poder adquisitivo tan desigual?

La disparidad, intereses contrapuestos y barreras internas entre los veintisiete miembros, se proyecta en todos los aspectos económicos y sociales de la Unión. Lo único que tenemos en común –como decía– es la moneda y un Parlamento Europeo formado por 720 políticos originarios de todos los países, que cobran una pasta entre salario, dietas, viajes y otros gastos (cada diputado europeo nos cuesta anualmente 570.000 euros) y que se caracteriza por su pesada burocracia, ineficacia y lentitud en resolver los problemas de los ciudadanos. Además del europeo, cada una de las 27 naciones tiene su parlamento central (y casi todas tienen también parlamentitos regionales) lo que conlleva una hemorragia de leyes y normas, con un papeleo y una burocracia insoportable, ineficaz y lenta a la hora de tomar e implementar medidas y, en definitiva, con un coste salarial y de gastos inasumible para los ciudadanos europeos.

Este escenario tan desfavorable se traduce en que, en Europa tengamos en los últimos años un crecimiento económico débil y estancado (un 1% en 2024 y 0,1% en el segundo trimestre de 2025), con países como Alemania e Italia que incluso registraron contracciones, también padecemos una enorme brecha de innovación, competitividad y productividad con respecto a USA y China, además de sufrir una mayor presión fiscal para sostener los sistemas de protección social.

Por otra parte, la inestabilidad política de cada nación, ha creado en la UE el resurgimiento de movimientos populistas lo que dificulta gravemente consensuar decisiones para llegar a acuerdos en las reformas profundas que necesita.

Las deficiencias e imperfecciones de la UE se detallan minuciosamente en el "Informe Draghi", elaborado hace ahora un año, y que supone una hoja de ruta para relanzar la economía europea. Contiene 383 recomendaciones y medidas urgentes, de las que solamente– al día de hoy– se han llevado a cabo menos del 11% por lo que continuamos con el lastre de la insufrible burocracia y la dependencia tecnológica, energética y militar.

Así a bote pronto, ante este panorama, uno se pregunta: ¿y ese conglomerado, hecho de piezas e intereses diferentes, con esa disparidad, podrá mantenerse y sobrevivir en unos tiempos tan especiales en los que esta naciendo un nuevo orden mundial? Yo, queridos lectores, por todo lo que he señalado, creo que este declive es muy difícil de revertir y que este invento esta empezando a resquebrajarse, por lo que me temo que en un corto plazo –antes de un año– si seguimos sin resolver el cambio radical que necesita, veremos a la UE entrar en proceso de crisis de soberanía mucho mas profunda, incluso con peligro de descomposición.