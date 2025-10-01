Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión

Javier Cuervo

Los de fuera

Necesitamos inmigrantes para los trabajos que no quieren los españoles, aseguran los empresarios sin aclarar si es a ningún precio o al precio que ellos ofrecen. Es igual, nadie lo discute. Necesitamos trabajadores de fuera para explotarlos más que a los nacionales, que están algo más defendidos de la miseria por la familia o por las administraciones. Los indefensos trabajan más horas, más barato, en peores condiciones y, aunque viven en malas circunstancias, todavía ahorran para mandar algo a su país.

Todos contentos. Así se pueden mantener los precios (y comprar fruta a pesar de la inflación) y mejorar los beneficios, sean altos y den para estar en la lista de milmillonarios, sean bajos y permitan que sea negocio lo que nunca lo sería sin explotar a los inmigrantes.

Pero como traen una pobreza que no gusta (cuando son ricos da igual que tengan harenes y recen hacia la Meca o que paguen suelo y sol con corrupciones petroleras, trata de blancas o narcotráfico) hay que evitar que molesten a los nacionales menos explotados, a los que salen socialmente caros esos céntimos que ahorran en la fruta, que se sienten perjudicados por vivir junto a ellos porque no comparten sus costumbres o valores (básicamente "valores" es igual a religión).

Sí, son problemas de pobres, pero están ahí y esa gente vota. Hay que regular, eso que está bien para las personas y mal para los negocios. Llamémoslo ordenar, que a nadie le gusta el desorden. Que la frontera funcione como una oficina de intermediación laboral. Falta personal: adelante. No hay trabajo: vuelva usted mañana. Los explotados de fuera han de parecerse lo más posible a los de dentro: misma lengua, mismo Dios, tono de piel parecido. O se portan bien o los echamos para que se note la diferencia entre ser de aquí y no serlo.

Pese al esfuerzo de comprensión no logro entender esa parte. El que delinca tendrá que cumplir su pena. Esto no es el paraíso terrenal, es un Estado de Derecho, y todas las personas, instituciones y el propio Estado están sometidos a las leyes.

