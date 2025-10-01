Los leggins no están hechos para Pedro Sánchez

Para los no familiarizados con este anglicismo, los leggins son unas mallas elásticas ajustadas​ que se usan sobre las piernas, generalmente por las mujeres, e indistintamente por hombres y mujeres en muchos deportes. En su origen, allá por el siglo XIII, eran usadas mayoritariamente por hombres. Quizás uno de los mayores fracasos del Renacimiento Europeo.

Los leggins son simples, como la verdad. La industria textil y la ingeniería han creado una prenda especialmente diseñada para buscar su acomodo hasta en el más recóndito pliegue corporal. Una prenda que deja poco espacio a la mentira. La verdad es hermosa, como unos leggins bien puestos.

La verdad, no es en cambio, el atributo que mejor defina a Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno es la encarnación política de la mentira. Llegó a su primer gobierno de la mano de la mentira, con aquella moción de censura a Mariano Rajoy y la ayuda del traicionero PNV, camino del cadalso electoral a manos de Bildu, por mucho palacete parisino que le regale el PSOE.

Pedro Sánchez prometió no indultar a los golpistas, que hoy deciden la política española. Prometió ajusticiar a Puigdemont, para luego amnistiarlo. Dijo no a derogar el delito de sedición, para luego derogarlo. Dijo a defender a las mujeres, para luego aprobar una ley que beneficia a uno de cada diez delincuentes sexuales. Comprometió impuestos para ricos, para despojar después a los menos pudientes, que hoy soportan uno de los mayores esfuerzos fiscales de toda Europa. Dijo no a la amnistía, para aprobar después una ley que acaba con la división de poderes e instituye la desigualdad entre los españoles. Dijo no a pactar con los herederos del terrorismo, para luego entregarles el Ayuntamiento de Pamplona y gobernar España con Bildu. Dijo no a la corrupción para luego descafeinar el delito de malversación, y estar rodeado del que puede ser el mayor caso de corrupción de la historia de España, afectando a dos secretarios generales del PSOE, varios ministerios, a su mujer y su hermano. Dice querer instituciones fuertes e independientes, pero ha asaltado el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, la Fiscalía General, el Tribunal de Cuentas, el CIS, la CMNC, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Indra, o Telefónica. Prometió que acabaría con los aforamientos y limitar los mandatos presidenciales, para no hacer nada. Prometió que si un cargo público estaba imputado con juicio oral abierto por delitos relacionados con corrupción debía dimitir, para hacer ahora todo lo contrario. La lista es inabarcable.

Resulta evidente que Pedro Sánchez no será digno nunca de lucir unos sencillos leggins. El Presidente es más la alta costura. Necesita esa ficción de la moda creada para ocultar los defectos y realzar las virtudes. Necesita de la mentira que los leggins no toleran. ¿Sería capaz el presidente asturiano, Adrián Barbón, de lucirlos con gallardía y plantar cara de una vez a tanto despropósito? Mucho me temo que no, aunque sería un buen momento para lucir unos leggins tras la reducción de volumen corporal que ha experimentado el presidente asturiano. Por el contrario, el presidente de la Junta General del Principado de Asturias podría lucirlos con gallardía tras su cabal entrevista en este mismo medio. Dudo mucho que al sr. Cofiño lo vayamos a ver luciendo leggins, pero sus verdades incómodas le hacen digno representante de la razón y la verdad. Podría ser un gran presidente del Principado de Asturias.

Los leggins sólo tienen un defecto, y es que algunas y algunos consideran síntoma de delgadez sentirse la ropa ajustada, sin darse cuenta que lo que destaca la licra ceñida es precisamente el michelín que nos ocultaría un Chanel. En ese caso, yo recomiendo la alta costura.

Los leggins no están hechos para Pedro Sánchez. Tampoco le sientan bien al PSOE, que sostiene con tanto ahínco las mentiras del asiduo cliente monclovita de la alta costura. Les animo en todo caso a valorar esta prenda tan simple, que oculta poco y en ocasiones obra milagros.