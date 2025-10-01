Odres nuevos para el viejo topo

Cuando Pablo Batalla Cueto, uno de los renovadores del ensayo español más osados, publicó "La virtud en la montaña" (Trea, 2019), un lector le espetó que quién era él para definir la virtud. Batalla se puso a pensar y descubrió que la virtud del montañero depende de su posición ante el mundo, por lo que no es igual la conservadora que la comunista, ni la cristiana, la islamista o la judaica, y así hasta 18 odres de virtud, cada una con su precisa caracterización a través de un enorme rastreo empírico de fuentes, haciendo a partir de excusa de aspecto tan inocente un panóptico social y político que, sin ocultar el radicalismo a veces feroz del punto de vista, mantiene la mínima distancia escéptica para cumplir su papel como ensayo. "La bandera en la cumbre" (Capitán Swing, 2025) seduce o indigna, según páginas, al lector crítico, que debe esforzarse para no ser abducido por su soberbia prosa.