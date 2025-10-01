Los timadores se ponen al día

No hace falta tener una hija para recibir un cordial "¡Hola, papá!" por SMS o correo electrónico. Lo bueno es el mensaje adjunto. "Mi teléfono se ha roto y este es mi nuevo número. Envíame un mensaje en cuanto puedas", añade el timador o timadora. Es de imaginar el desconcierto de muchos receptores del anterior mensaje que no tengan hija alguna; pero otros habrá que sí. Alguno de estos últimos ha confesado que cayó en la trampa, si bien consiguió recuperar el dinero enviado a su supuesta hija para sacarla del apuro. Quizá no todos los timados hayan tenido la misma suerte.

Al igual que muchos candidatos electorales, los timadores apelan a emociones de sus víctimas. Por ejemplo, a la angustia que provocan en los receptores del mensaje filial; o al miedo a perder un ingreso –ficticio, naturalmente– en el caso de los que comunican premios o imaginarios traspasos a la cuenta del timado.

Abundan las notificaciones de bancos en los que usted no ha tenido cuenta jamás y le avisan de una transferencia. O de que se le ha restringido el uso de una tarjeta y debe facilitar datos para que le expidan otra. Como juegan con los grandes números, no faltarán entre los destinatarios quienes sí tengan relación con el banco. Raro será que no caiga alguno en la red.

Hay timos más sofisticados aún, como los que imitan a Hacienda, con mensajes de "reembolso de impuestos aprobado" y la consiguiente petición de número de cuenta. Lo enojoso es que la Agencia Tributaria está devolviendo dinero a jubilados que cotizaron a mutualidades. Los cacos son aquí gente informada, lo que aumenta el peligro de engaño.

Es bien sabido que no se deben facilitar datos personales como el número del DNI o el de la tarjeta de crédito; pero no todo el mundo tiene en mente esta advertencia. Felizmente, los asuntos tributarios suelen confiarse a gestores que no van a caer en trampas, por refinadas que sean. Aun así, es de temer que algún inocente haya caído. Internet ha facilitado grandemente los trámites y el papeleo; aunque por desgracia también ha abierto la puerta a las estafas.

Los modernos sablistas han refinado sus métodos. Imitan con gran arte los logos de instituciones oficiales y, a diferencia de lo que ocurría anteriormente, ya no perpetran faltas de ortografía. Los delata, si acaso, la sintaxis, que a menudo corresponde a una traducción literal del inglés; pero tampoco es fácil detectar esas sutilezas. Casi se echa de menos a los antiguos timadores, que operaban bajo el mismo principio del engaño, si bien con métodos más artesanales. Apenas se ven ya trileros por las ferias y solo muy de tarde en tarde los periódicos dan noticia de algún ingenuo que cae en el viejo timo de la estampita.

Subsiste sin cambios, eso sí, el timo de los candidatos que prometen construir puentes en pueblos donde no hay río o sueldos para todos sin necesidad de trabajar. Nada de lo que extrañarse. Hay que mantener las tradiciones.