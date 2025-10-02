España, entre Trump y la flotilla

En el mundo de la diplomacia con reglas, cuando el presidente de los Estados Unidos presentaba un plan, todo el mundo daba por supuesto que tenía una mínima base de acuerdo con las partes que lo hacía viable. En el mundo de Donald Trump, un plan de paz es una puja más en la subasta de la paz que trata de desconcertar a las partes para que vendan a mejor precio. Eso es lo que está pasando con el plan que le presentó el lunes a Netanyahu para acabar con la masacre en Gaza. Cuenta con el apoyo de los países árabes que nunca ayudaron a Hamás y con el de la UE, aunque eso vale lo que vale. Con todo, el primer ministro israelí trató inmediatamente de descafeinarlo negando la posibilidad de que se constituya un estado palestino. Un elemento no menor.

La carambola interna es que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han reconocido que en este asunto están de acuerdo a pesar de que los palmeros de la Moncloa pongan más atención en el numerito de la flotilla que en las gestiones diplomáticas que se han producido tras conocerse el plan de Trump. Algo no funciona en España para que en el debate público, lo exótico ocupe la centralidad mientras que lo central viva avergonzado en las catacumbas de las conversaciones privadas. Pasa en el caso de Israel, pero pasa en muchos otros como es el caso de la vivienda, la educación o la energía. El potaje madrileño genera una espiral del silencio del sentido común que acaba envenenado la acción política. Lamentable.