Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión

Pedro de Silva

Pedro de Silva

La implacable agenda del trumpismo

Arenga de Trump a casi un millar de generales del Ejército de USA, llegados de todo el mundo convocados por él. ¿Qué mensajes les transmitió? El primero, que ha vuelto a la milicia la virilidad: ninguna tolerancia en eso, con especial demonización de lo trans, y "el más alto nivel masculino" en las pruebas. El segundo, la guerra contra una supuesta "invasión interna" justifica el despliegue del Ejército para combatir la criminalidad en ciudades que no lo hacen bien (las regidas por demócratas). La ocupación de todos los espacios de poder bajo un mando único (el suyo), prosigue. ¿Puede hablarse ya de un cambio de régimen, instaurando un cesarismo en la metrópoli del imperio al que pertenecemos? Puede hablarse de un intento, verbalizado de forma paladina. Todo dependerá de las resistencias que el proceso encuentre a su paso. Mientras tanto, aquí avanza la 2.ª temporada del "caso Begoña".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. “Ella fue un regalo de 45 años que se nos rompió”: Gijón despide a la educadora fallecida en el accidente de Granda
  2. El pueblo remoto de Asturias (cuna del dramaturgo Alejandro Casona) al que llegan cada vez más turistas y donde abren nuevos negocios: 'La gente alucina
  3. Por un mínimo de dignidad y responsabilidad, que dimita y pida perdón': el enfrentamiento entre los gobiernos de Siero y Noreña se recrudece
  4. La pareja del ganadero asesinado en Ribadesella, investigada ahora por el estado 'deplorable' de sus vacas
  5. Muy inteligente, familiar y amante de la informática: así era Luis Llaca, el ortodoncista ovetense con más de 15.000 pacientes fallecido de forma repentina
  6. Lluvias extremas en el Mediterráneo y en Asturias... sol y moscas: la Aemet prevé una semana de veroño con temperaturas de hasta 27 grados
  7. Varias empresas se interesan en abrir un local en el nuevo centro comercial Los Prados, que llevará a cabo “una reforma integral”
  8. Policías de élite, drones y de madrugada: así fue el arresto en Rioturbio (Mieres) del hombre que tiroteó a su esposa en Cantabria

Doce nuevos agentes aportan "frescura" a la Policía Local de Avilés

Doce nuevos agentes aportan "frescura" a la Policía Local de Avilés

Iniciativas para el próximo Pleno: el PSOE pide la tasa turística y Vox que se repruebe a la edil de Cultura por la llingua

Iniciativas para el próximo Pleno: el PSOE pide la tasa turística y Vox que se repruebe a la edil de Cultura por la llingua

La multinacional estadounidense que se divide en dos y genera incertidumbre a sus más de 400 trabajadores en Asturias

La multinacional estadounidense que se divide en dos y genera incertidumbre a sus más de 400 trabajadores en Asturias

Lunes Micológicos de Langreo, una actividad para comer setas con seguridad

Lunes Micológicos de Langreo, una actividad para comer setas con seguridad

Una obra de Maruja Mallo, la compra pública de arte más cara de 2025

Una obra de Maruja Mallo, la compra pública de arte más cara de 2025

Las cuentas de Gijón para 2026: las ordenanzas fiscales afrontan 23 enmiendas para su ajuste final

Las cuentas de Gijón para 2026: las ordenanzas fiscales afrontan 23 enmiendas para su ajuste final

Vivienda y llobu

Los peajes que paga Asturias

Tracking Pixel Contents