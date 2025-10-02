Opinión
La implacable agenda del trumpismo
Arenga de Trump a casi un millar de generales del Ejército de USA, llegados de todo el mundo convocados por él. ¿Qué mensajes les transmitió? El primero, que ha vuelto a la milicia la virilidad: ninguna tolerancia en eso, con especial demonización de lo trans, y "el más alto nivel masculino" en las pruebas. El segundo, la guerra contra una supuesta "invasión interna" justifica el despliegue del Ejército para combatir la criminalidad en ciudades que no lo hacen bien (las regidas por demócratas). La ocupación de todos los espacios de poder bajo un mando único (el suyo), prosigue. ¿Puede hablarse ya de un cambio de régimen, instaurando un cesarismo en la metrópoli del imperio al que pertenecemos? Puede hablarse de un intento, verbalizado de forma paladina. Todo dependerá de las resistencias que el proceso encuentre a su paso. Mientras tanto, aquí avanza la 2.ª temporada del "caso Begoña".
