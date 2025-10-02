Un legado de gratitud

El pasado 30 de septiembre los dominicos abandonaron el monasterio de Corias, tras 165 años de presencia ininterrumpida. Llegaron en 1860, ya que los benedictinos habían dejado el cenobio a raíz de la desamortización de Mendizábal en 1836. Desde entonces, la historia de Corias quedó unida a la de la Orden de Predicadores.

Quiero ceñirme, sin embargo, a una etapa muy concreta: los años en que cursé allí el Bachiller Laboral. Hasta 1957, Corias había sido un noviciado, pero con la apertura del centro de la Virgen del Camino aquel edificio conventual quedó vacío de contenido. Fue entonces cuando los dominicos, en un momento de crecimiento económico y de necesidad de formación, decidieron crear el Instituto Laboral San Juan Bautista de Corias. Allí se impartió, primero, la especialidad Agrícola-Ganadera (1957-1963) y, después, la Industrial-Minera, hasta su cierre en 1975 con la nueva Ley General de Educación. En Asturias solo Corias, Cangas de Onís, Luanco y Tapia de Casariego ofrecían este tipo de enseñanzas.

Los estudios eran un híbrido entre el bachillerato clásico y la maestría industrial: desaparecían asignaturas como filosofía, historia del arte, latín o griego, y se incorporaban materias como Tecnología y Cultura Industrial, junto con talleres de madera, electricidad y metal. Tras superar las reválidas de quinto y séptimo curso, podíamos acceder a la universidad a través de la prueba de madurez.

Tuve la suerte de estudiar allí entre 1963 y 1970. Empezamos unos 120 alumnos y terminamos cincuenta, ya que muchos dejaban los estudios en quinto para incorporarse al mundo laboral. En aquella época, el colegio acogía a unos quinientos estudiantes, casi todos internos y más del 95 % becados por el Patronato de Igualdad de Oportunidades.

La beca, de 14.000 pesetas anuales (84 euros), cubría la enseñanza, el material escolar y la manutención. Sin esa ayuda –y sin el bajo coste del internado– muchos de nosotros, hijos de familias humildes, nunca hubiéramos podido estudiar. Gracias a ello, la mayoría de mi promoción accedió a la universidad y se formó en carreras como ingeniería, arquitectura, medicina, química, magisterio o marina civil.

Por todo esto quiero expresar mi gratitud, y la de muchos compañeros, a quienes lo hicieron posible. A religiosos y seglares que nos ofrecieron no solo una buena formación académica, sino también valores humanos: responsabilidad, esfuerzo, lealtad, solidaridad y respeto.

No puedo dejar de recordar a algunos de ellos: el padre Basilio Cosmen, rector durante mis años de estudio (fallecido en 2024 en Caleruega); Pachi (que llegó a Corias en 1965 y acaba de ser trasladado a Oviedo), Lastra, Morán, Carmelo, Berástegui, Molero, José, Jaime, Dimas, Eduardo, Vicente, Jacobo, Eutimio, Prado, fray Tejo… y seglares como Quirós, Olegario, Frade, Ángel, Lisardo, Coque, Pepe la Boina, Rafael o Marcelino.

A todos ellos, muchas gracias. El legado de los dominicos en Corias no se mide solo en años de presencia, sino en las vidas que cambiaron y en las oportunidades que nos brindaron.