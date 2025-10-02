Los peajes que paga Asturias

Coincido con mi admirado Andrés Trapiello en que es una pena que los refranes estén hoy tan mal vistos. Se los considera tópicos, lugares comunes a los que recurrimos cuando somos incapaces de expresar nuestro propio pensamiento. Es una pena, porque en ellos se esconde la sabiduría popular. Y es una pena porque hoy hay dos refranes que vendrán al pelo para hablar de las ventajas y desventajas de la buena relación de Barbón y Sánchez.

El primero, "donde hay confianza, da asco". De la sintonía entre el presidente del Principado y el del Gobierno español, supongo que nadie duda. La coordinación entre el uno y el otro es propia de los que se entienden con la mirada, de los cómplices que tienen un objetivo común, de los correligionarios a los que ni siquiera el choque de intereses –en sus respectivos ámbitos territoriales– va a separar de su fidelidad a la causa del partido. ¿Qué es primero, el bien de España o el bien de Asturias? De ahí que el exceso de confianza sea un grave hándicap a la hora de decidir.

Esto viene a cuento de la "batalla del Negrón", así bautizada con mucho acierto por Eduardo Lagar, confidente en el Principado de los que habitamos la "Asturias Exterior". Ya sabemos que Álvarez-Cascos, ministro del PP en su momento, se comprometió a mantener el sangrante peaje hasta 2050, pero eso ya no tiene remedio y llorar por la leche que derramó el ínclito no nos soluciona nada hoy.

Lo que ayer parecía imposible de rectificar, parece que hoy es posible. Así lo demuestra el hecho de que el actual ministro, Óscar Puente, haya convencido a Sánchez de eliminar dos de cada tres peajes que subsisten en España. Por esas cosas de la vida, ninguno de los agraciados es el del Huerna. Así, que nueva papeleta para Barbón: ¿A quién quieres más, a papá o a mamá? En cuanto el presidente vio que se le echaba la gente a la calle, no le quedó más remedio que ponerse al frente de la manifestación. ¿Convicción o postureo? El tiempo nos lo dirá.

Es muy probable que el presidente Sánchez, que no suele venir a Asturias en coche, no esté informado del desembolso que supone para los automovilistas cruzar el Huerna. Es muy probable que no sepa tampoco que el aislamiento geográfico de Asturias hace más urgente la supresión de dicho peaje que la de otros que cuentan con alternativas más asumibles. La alternativa al Huerna para llegar a la Meseta desde Asturias es el Puerto de Pajares, lo que supone aproximadamente hora y media más de viaje. Pero no sólo, sino además un trazado endiablado y peligroso y frecuentes inclemencias meteorológicas, que convierten el viaje en una aventura.

El otro refrán al que me refería al principio es menos conocido. "En la mucha confianza, hay el peligro de la tardanza". Viene al pelo para el peaje que paga Asturias por los muchos retrasos que padece. ¿Es necesario que recordemos la eterna obra del AVE? Seguimos esperando, así a bote pronto, los tramos a partir de Pola de Lena, aún con vía antigua, la liberación para compañías privadas, o nueva la estación de Gijón, cuyo actual aspecto inmundo aún no ha espantado a los muchos turistas que nos visitan, pero todo se andará.

Los dilemas de Barbón no cesan y con frecuencia tiene que pagar el peaje de las contradicciones. En abril, los socialistas de la Junta General del Principado votaban a favor de las batidas de lobos, mientras que los socialistas asturianos en el Congreso de los diputados votaban lo contrario, siguiendo la disciplina de Ferraz. Otro peaje, que recordaba el citado Eduardo Lagar en su última carta, es el que pagamos en el trascendental reparto de potencialidad energética, recibiendo cinco veces menor capacidad que el País Vasco. Llegamos hasta aquí y no hemos mencionado el peaje, en forma de discriminación, que tenemos que pagar en la financiación autonómica frente a los beneficios de Cataluña, asunto del que Barbón huye como de la peste.

Todo hace indicar que Asturias recibe de La Moncloa un trato propio del exceso de confianza, que puede llevar a la pérdida de respeto e incluso a comportamientos inaceptables. Sánchez tiene asegurado uno de los pocos feudos socialistas que le quedan, tiene asegurados sus votos en el Congreso, sabe que Barbón no le va a traicionar. Como Asturias es de confianza, siempre quedará para el final en el reparto. Ya se sabe, donde hay confianza… n