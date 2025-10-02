Truco o susto

En otra de sus fascinantes apariciones (fascinans, en latín literalmente "mágico"), Donald Trump ha presentado esta semana una nueva propuesta de paz para Gaza. El propio Netanyahu al oírla junto a él, en una rueda de prensa sin preguntas, no daba crédito: "This is the most incredible thing we’ve heard. Somethink it’s the biggest thing they’ve ever heard" (https://transcripts.cnn.com). Al margen del espectáculo, la propuesta ha generado un amplio debate sobre la viabilidad, equidad e impacto que podría tener sobre la situación en la región. La comunidad internacional se ha mostrado ampliamente escéptica con la propuesta de Trump ya que el plan haya sido presentado sin un consenso previo en las Naciones Unidas y sin involucrar a nadie más. La percepción general es que el plan ha sido diseñado principalmente para satisfacer las demandas de Israel y algunos intereses económicos, particulares y presidenciales de Estados Unidos. La administración Trump no ha logrado la confianza de los actores clave en la región, como Egipto, Jordania o incluso países árabes moderados, y ello limita gravemente las posibilidades de que el plan sea aceptado por los palestinos o los países vecinos. Además, la política exterior de Estados Unidos bajo Trump ha estado marcada por una serie de decisiones unilaterales, como el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, que ha alienado a muchos de los aliados tradicionales de Estados Unidos en el mundo árabe y musulmán.

Una propuesta de parte y sin los Palestinos.

La propuesta de paz de Trump ha sido criticada por la falta de participación directa de una de las principales partes interesadas en el conflicto: los propios palestinos. La administración Trump ha sido acusada de favorecer los intereses de Israel sin tener en cuenta las preocupaciones y demandas legítimas del pueblo palestino. Este es uno de los puntos débiles más obvios de la propuesta, ya que para cualquier solución pacífica y duradera es esencial que todas las partes, incluidos los palestinos y sus representantes, participen activamente en el proceso. En lugar de promover un diálogo inclusivo y equilibrado, la propuesta se percibe como un intento de imponer una solución unilateral que favorezca a Israel excluyendo a los actores clave, lo que la hace carente de legitimidad y difícil de implementar.

Un poco para ti, mucho para mí.

En la propuesta hay un evidente desequilibrio entre las condiciones presentadas a ambas partes. El plan incluye una serie de medidas que, a primera vista, parecen beneficiar principalmente a Israel, mientras que las concesiones a los palestinos son escasas o ambiguas. Por ejemplo, la propuesta plantea que Gaza siga existiendo, pero con graves restricciones en su autonomía política y económica. A cambio de esta "autonomía limitada", los palestinos recibirían ciertas inversiones y proyectos de infraestructura en Gaza, pero sin un verdadero control sobre su territorio y sus recursos. La propuesta incluye la creación de una "capital" palestina en áreas periféricas de Jerusalén, lo que no es más que una concesión simbólica sin el valor real de una soberanía plena. La declaración de Trump de que Jerusalén será "la capital indivisible" de Israel, junto con la anexión de Cisjordania y las posteriores declaraciones de Netanyahu de que Palestina nunca será un Estado, muestran esta realidad.

Desconocimiento de la realidad territorial y humanitaria: promesas, promesas, promesas…

La propuesta no aborda las realidades sobre el terreno en Gaza y Cisjordania y, por tanto, su viabilidad como solución realista al conflicto es casi nula. Gaza es una tierra extremadamente densa y empobrecida, en la que el bloqueo israelí que dura más de 14 años ha destruido gran parte de su infraestructura con condiciones de vida y de salud terribles, altos índices de pobreza, desempleo y una crisis humanitaria constante. La propuesta no reconoce de manera efectiva estas realidades ni presenta soluciones claras para mejorar las condiciones de vida de los palestinos. El plan parece ignorar la necesidad urgente de un levantamiento del bloqueo israelí sobre Gaza, lo que impedirá cualquier intento de reconstrucción económica y social.

Seguridad, pero solo para uno.

La seguridad es una de las preocupaciones centrales para cualquier acuerdo de paz en la región, pero la propuesta de Trump no ofrece soluciones realistas para garantizar la seguridad de ambas partes. Israel busca garantizar su seguridad frente a los ataques de grupos como Hamas, pero la propuesta no aborda de manera efectiva cómo se podría garantizar la seguridad de los palestinos en Gaza, que viven bajo constante amenaza de bombardeos, desplazamientos y violencia. Y apenas 24 horas tras la presentación del plan, Netanyahu ya ha anunciado que sus tropas permanecerán en Gaza y Cisjordania por un tiempo indeterminado y que nunca habrá un estado palestino.

La falta de un plan claro para la desmilitarización de Gaza o para la creación de una fuerza de paz internacional también es una debilidad del acuerdo. Sin una solución de seguridad integral compartida, cualquier acuerdo de paz será frágil y susceptible a la ruptura. Los acuerdos anteriores entre Israel y los palestinos, como los de Oslo, han fracasado en parte porque no lograron proporcionar una solución de seguridad sostenible para ambas partes.

Un plan solo para el corto plazo.

El plan de Trump no ofrece ninguna solución a largo plazo que garantice la coexistencia pacífica entre israelíes y palestinos. Se centra principalmente en cuestiones territoriales y económicas inmediatas y no parece abordar la raíz del conflicto: la cuestión de los derechos nacionales, la autodeterminación del pueblo palestino y la justicia histórica. Los palestinos siguen buscando una solución de dos Estados basada en las fronteras de 1967, con Jerusalén Este como la capital de su futuro Estado. Sin una solución que reconozca estos derechos fundamentales, cualquier acuerdo será visto como una mera gestión apresurada del conflicto, sin resolver sus causas subyacentes.

La propuesta ha sido rechazada por una amplia gama de actores políticos, tanto dentro como fuera de Palestina y hay una sensación generalizada de que, en realidad, el plan es más bien una "propuesta de rendición". Los líderes árabes, incluso los que históricamente han sido aliados de Estados Unidos, han expresado dudas sobre la efectividad del plan. Este rechazo de los países de la región refuerza la percepción de que el plan no es más que un esfuerzo por consolidar la dominación israelí en la zona, sin tener en cuenta las legítimas aspiraciones de los palestinos.

En definitiva más de lo mismo, si lo aceptas bien, y sino remataremos la jugada. Es decir, se hará a nuestro modo, tanto si lo aceptas como si no. Sorprende la alegre y la naif acogida que los líderes europeos (de todos los colores políticos) han dispensado a la propuesta: o no se lo han leído realmente o quieren acabar con esta situación tan incómoda cuanto antes y como sea.