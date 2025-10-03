Disfrutamos de una "cultura" de la abundancia y de derechos y básicamente de casi ninguna otra cosa. Parece ser que hemos establecido clasificar nuestras vidas en función del éxito, el dinero y, lo más grave, la superioridad moral, creyendo que no existe ya otra divisa. Y para ello todo parece posible y dispuesto a hacerse a cualquier precio, incluido cambiar el cauce de los ríos, cubrirnos de químicas tóxicas, eliminar especies, allanar montañas o reducir bosques a cenizas…

Hemos puesto en riesgo demasiados acontecimientos por nuestra manera en que circulamos por la vida –casi en coma–, disfrazados de progresismo de chichinabo y exentos del mínimo análisis de reflexión y sin tener en cuenta a los otros, enarbolando una "bandera" equivocada: creer sin cuestionar y asumir el relato adulterado. Pareciera que los méritos, el esfuerzo y el talento no son moneda de cambio y algunos lo predican como loritos de cabecera como si fuera la buena nueva, infravalorando el dolor de quienes luchan en silencio y honor, que no es lo mismo, que la arrogancia de estos trovadores desmelenados que votan con los pies.

Mientras tanto el talento sale corriendo, las formas y la cortesía dejan paso a la desvergüenza; el clientelismo medra, disminuyen las libertades y los populistas crecen como las ortigas, agitando, insultando y cuando no amenazando, apropiándose del monopolio del discurso y poseedores de la falsa cordialidad –muy afincada igualmente en una parte de la clase política– proclamando su doctrina de lo que es bueno para los demás. Si la falta de experiencia se une la osadía y la palabrería el resultado es el que vivimos, una crisis de valores empeñada en aparcar a los más cualificados para adornar otros su mediocridad. Ya sabíamos que no es lo mismo vender humo que hacer gestión con trasparencia. No dejan pensar al individuo. ¡Y así nos va!

El personal parece que ya empieza a entender que en algunos fogones individuales, capitaneados por ventajistas de toda condición, llevan construyendo sus nidos o nichos al margen del interés general de quienes les han facilitado su representación en los diversos parlamentos, es decir los ciudadanos. Un ejército de representantes de la política que falsean una herramienta como es el dialogo, convertido en un adorno, aplaudido y animados por un "trío" con un protagonismo desmedido, unas influencias desproporcionadas y mando en plaza, ocupados desde hace tiempo y empeñados en la demolición de la España Constitucional, que no son otros que esta "tríada": independentistas amotinados que maltratan la lengua oficial y alimentan la semilla de sus espurios propósitos; o nacionalistas de diversos corrales al acecho y prestos al cambio de cromos y recompensas como ¡en el viejo oeste! y el separatismo en las Vascongadas, capitaneados por unas "joyas de museo" que nos llevan forzando con su catecismo ideológico, sus métodos y reglas, con un objetivo, ¡perpetuarse! "In saecula saeculorum", como las estrellas del firmamento vasco. Una parte no pude decidir sobre lo que es un bien común.

Obviamente todos ellos con la misma bandera pirata que no es otra que el río de subvenciones millonarias en euros repartidas –a saber cómo– y continuar con sus pactos, enjuagues y amagüestos, regando ese pantano de fondos europeos que son y serán motivo de una guerra sin cuartel entre tanto filibustero del Caribe, afines al dinero público. Los valores y los principios no existen en las agendas de algunos. ¡La arrogancia puede humillar hoy pero un día será avergonzada delante de todos!

Otra vez se han subastado las "langostas", unos cuantos, como es costumbre entre estos depredadores, mirando para sus ombligos y sus carteras –llueve sobre mojado– y la indignación sube calle arriba y por ello y porque no existe ninguna garantía de no perder cuanto tienes, o se lucha por algo parecido a la dignidad y la justicia o se pierde, es decir, se instala la toxicidad y se vuelve a la caverna. Nunca se disfruta cuando se tiene y siempre se echa de menos cuando se ha ido. ¡La justicia es un derecho, no un privilegio!

¿España vuela como una gallina, o como un águila? Todos conocemos o suponemos que el vuelo de la gallina es diferente al del águila. ¿Será capaz el águila de levantar el vuelo?

¡ El tiempo lo dirá!