La escandalera del Güerna

Ye un fenómenu curiosu y tristísimu: lo único que ye quien a xuntar a tola sociedá asturiana vuelve a ser un problema de comunicaciones. Yá pasó en 1881, cuando miles d’asturianos salieron a la cai pa reclamar el ferrocarril y, na escandalera que s’armó, dieron nome a la plaza ónde va facese la manifestación d’esti 17 d’ochobre. Ciento cuarenta y cuatro años dempués, equí tamos otra vuelta, miagando poles carreteres.

Pero lo del Güerna — si, llámase asina— va munchu más allá de quexase por una discriminación. Ye un casu tan escandalosu que nun se sabe ónde entama la vergüenza. Per enriba de la illegalidá del peaxe —yá sentenciada polos tribunales europeos—, ye increyíble que los asturianos temos pagando l’autopista tando medio zarrada por un argayu que ye responsabilidá dafechu de la concesionaria. Nun fai falta ser inxenieru: namás con mira-y les semeyes de Google Maps d’años atrás puede vese cómo el argayu veíase venir. Pero nada, los asturianos callaos y bueninos, pagamos sin chistar.

Esta ye una reclamación de la sociedá civil na que los políticos nun tuvieron a l’altura. El sucursalismu del PSOE y del PP fixo que los criaos asturianos d’estos partíos obedecieren mansamente a los que gobiernen en Madrid. Los del PP aceptando l’allargamientu fechu por un gobierno d’ellos. Los del PSOE negando l’amortización cuando gobiernen, como agora. Dicho esto, ye xusto reconocer la novedá —curiosa ya importante— d’un presidente Barbón plantándo-y cara al gobiernu central del so mesmu partíu. Esto, n’Asturies, ye tou un acontecimientu. A ver si dura.

Na memoria d’esta llucha hai que acordase de dos políticos. Un pa mal y l’otru pa bien. Pa mal, Francisco Álvarez Cascos, que Dios sabe qué provechu personal lu llevó a prorrogar el peaxe a cuenta de los asturianos siendo ministru. Pa bien, Daniel Ripa. Hai munches coses que me separen de Ripa, pero xusto ye reconoce-y que la so neciura nel camín europeu y xurídicu foi la que abrió la posibilidá de acabar con esti fielatu pa entrar y salir d’Asturies. La memoria de los dignos y de los indignos ye importante, anque otros traten, agora, de llevar la vaca al so prau.

Siendo tou esto de sobra pa manifestase, tenemos pa abondar que’l gobiernu de Sanchez diga que nun puede facese porque ye caro y a cuenta de tolos contribuyentes. Eso ye insultanos na cara. Los asturianos pagamos colos nuestros impuestos el llevantamientu de los peaxes madrileños y catalanes, y tamién la quita la deuda d’estos últimos. Yá ye hora de salir a glayar que ta bien de discriminación y que vayan pagándonos la deuda histórica que tienen con Asturies.

El problema va ser que los nuestros representantes, bien mandaínos siempre, van agachar les oreyes cuando los sos amos de Madrid yos digan el momentu nel que tienen que cambiar el discursu. Como hasta agora ficieron unos y otros. Vamos ver si esta vuelta ye distinto. Anque los años nun conviden al optimismu, taremos na Escandalera, faciendo retumbar el clamor d’una Asturies fartuca de ser la última na fila.