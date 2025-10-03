Los incendios se apagan en invierno

Todos los años la misma historia pero cada vez peor. Los incendios ya no son solo un problema, son un peligro. Y es que no aprendemos ni tampoco se quiere ver ni escuchar. La despoblación viene provocando la misma indiferencia que el cambio climático. Ahora nos acordamos de Santa Bárbara solo porque media Asturias quema y otra media tiembla. El abandono del medio rural asturiano deviene ya en ansiedad crónica difícilmente tratable solo con antidrepesivos electoralistas. La situación es extrema y requiere, de una vez, voluntad de enmienda para que esto no se repita constantemente.

Nuestros antepasados establecieron una relación con el medio que permitió un equilibrio basado en el respeto y la fidelidad (necesidad). Una especie de relación sentimental que ahora se rompe por defunción, por la pérdida de la sabiduría ancestral de quienes sabían leer las manos de la tierra e intuir su comportamiento. Ese conocimiento apagaba muchos fuegos sin gastar una gota de agua.

La desaparición del "paisano" ya no es un problema sentimental y socioeconómico, es un problema ambiental. En su sustitución nace una nueva clase social, el burócrata urbanita ajeno a la realidad rural. La guinda del pastel.

No hay nada mejor para motivar el mundo rural que una administración esquizofrénica fuera de bolos empeñada en actuar contra natura, es decir, contra sus administrados. Porque hay veces en que la administración no habla, insulta. Porque, volviendo a los incendios, lo que no se explica es el inmovilismo o la acción a destiempo. La prevención debería ser la norma, la absoluta prioridad. No solo por más barata y menos peligrosa sino por sentido común.

Eso sí, lo que nos sobra es humo. El panorama de la Asturias rural, especialmente en el Suroccidente, es desolador. La decadencia no se debe solo a una deficiente gestión forestal, sino a la ausencia de una gestión política integral para un territorio en transición a ninguna parte. Sin duda padecemos mal de altura, el de tener que asomarnos a una nueva realidad que da vértigo por la necesidad de reinventarse.

Estamos hasta las crestas de la dejadez, del clientelismo que lastra el progreso, de la endogamia de la mediocridad, de la polarización enfermiza. De una política electoralista atroz que sentencia a su suerte a los territorios despoblados.

Los incendios que arrasan con todo era ya lo único que nos faltaba, la gota que colma el vaso. Algo habrá que hacer, básicamente, por supervivencia. Ya no solo están en riesgo nuestras vidas y casas. También nuestro futuro, que, aunque, gris, es futuro y puede quemarse en pocas horas por incompetencia a plazo fijo.

Para terminar, un consejo gratuito transmitido de generación en generación: los incendios se apagan en invierno. A ver si hay alguien que escuche.