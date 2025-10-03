Opinión
Jane Goodall y otras monadas
Homenaje póstumo a una premio Princesa y una reflexión irónica sobre el mono y el hombre
Ha muerto Jane Goodall, premio Princesa de Asturias, la mujer que nos ayudó a descifrar que descendemos del mono y que, a la vista de algunos de los últimos plenos del Congreso, aún no hemos tocado suelo. El caso es que ellos y nosotros somos muy parecidos: la diferencia es que los primates no fingen ser civilizados.
Goodall comprobó que los chimpancés usan herramientas. Nosotros también: ellos parten nueces con palos, nosotros partimos familias por culpa de las herencias y las ideologías. Esa realidad podría denominarse bricolaje evolutivo.
Los primates hacen guerras de clanes. Nosotros también, aunque la civilización nos ha llevado a denominar elecciones a esa confrontación de tribus. Ellos se quitan, unos a otros, garrapatas de la espalda; nosotros daos la espalda al prójimo. Algunos de nosotros se aferran como garrapatas a la poltrona, haciendo sobre ella efecto de carcoma.
Ellos no hacen leña del árbol caído; nosotros preferimos irnos por las ramas. O sea, que lo nuestro no es evolución sino plagio. Somos primates excepcionales caídos del árbol de la involución. De ahí los comportamientos orangutanes en el cemento de la grada de los estadios, en la barra del bar y en los escaños.
Cada vez que un humano desliza su dedo por la pantalla del móvil para ver vídeos de TikTok, un chimpancé se parte de risa en la rama más cercana. Al final, lo que Goodall nos legó es un espejo con pelo, qué monada.
Descansa en paz, Jane. Nosotros seguiremos descendiendo del mono, pero ya sin frenos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hasta siempre, José: En memoria de José Crespo, aficionado oviedista fallecido la semana pasada
- Un emblema hostelero de Asturias que cerró hace diez años sale a la venta (y ahora vale la mitad que antes)
- Llamada de emergencia en La Corredoria: los vecinos de Prado de la Vega buscan voluntarios para salvar su concurrida fiesta de Halloween
- Las obras en la rotonda de acceso a Oviedo desde la AS-II arrancan los próximos días y generarán cortes de tráfico durante un año
- El festival Boombastic dice adiós en Asturias: 'Nos vamos, cerramos una etapa muy especial, gracias por estos 4 años
- La labor filantrópica del villaviciosino que tiene 14.000 empleados en la República Dominicana: el ejemplo de los Corripio
- La multinacional estadounidense que se divide en dos y genera incertidumbre a sus más de 400 trabajadores en Asturias
- Policías de élite, drones y de madrugada: así fue el arresto en Rioturbio (Mieres) del hombre que tiroteó a su esposa en Cantabria