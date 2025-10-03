La manga riega

¡Qué jornadas en el Campo San Francisco! Corrían los sesenta, la pandilla se reunía en torno al puesto, hoy diríamos de chuches, entonces de la Chucha sin más. Con dos pesetas nos pertrechábamos con un chicle Bazoka y un puñado de cascadientes (microgalletas de anís). Trago de agua en la fuente del Caracol y a por el guardia, a provocarlo pisando el césped, y a correr tocan, en su persecución a veces nos tiraba el bastón y había que andar listo. Después del ejercicio y con el guardia (¡guri-guri-guri tarantantán!) fuera de tiro de bastón, nos dirigíamos a hacer la visita y jorobar a la Koka, una honorable orangutana con muy mala leche, lo que no es de extrañar dado su injustificado presidio, y lo peor, nuestra mala fe con la pobre, pues la poníamos a cien dándole celos, acariciábamos al perro del barquillero muy cerca de la monita y ella nos miraba entre compungida e indignada, hasta que reventaba y nos lanzaba la lata de comida, habitualmente vacía, que se estrellaba contra los barrotes. Turno de la osa Petra, le prometíamos un barquillo si hacía un giro de 360 grados sobre si misma, obedecía, pero del barquillo tararí, gracias a la consistencia de la jaula, hoy podemos contarlo. No sin que nos salgan los colores de vergüenza. Y final de fiesta: La Granja. Donde hoy reposan libros y cultura a tope, había una sala de fiestas, no llegaba a cabaret, nosotros conocíamos el horario y justo a las ocho menos cuarto actuaba ella, con un piano, un bajo y una batería: la Reina del Chachacha. Lucía un traje colorado de lentejuelas ceñido a lo Gilda con apertura lateral que permitía la visualización del tercio inferior del muslo derecho. Salir la Reina a escena y el público, funcionarios de Hacienda y de los otros, curas camuflados que escondían la tonsura con una boina, militares con y sin graduación, todos solteros, se ponían en pie y aplaudían fervorosamente. Desde fuera, nos parapetábamos tras un cristal que permitía una visión parcial de la artista por la cortedad de la cortina. Y no fallaba, con el último compás del Negro Zumbón, salía la fuerza del orden, un camarero con gorra de marinero, chaquetilla blanca de botones dorados y lamparones multicolor. Iba pertrechado con un sifón con el pretendía reprimir nuestra osadía de mirones. Entonces, nosotros le cantábamos: "¡La manga riega, que aquí no llega!". El sifón no nos tocaba. Pero un día el traidor nos pilló por retaguardia y junto a su colega nos pusieron de sifón hasta los gayumbos.

Muy simpático, pero ¿a cuento de qué nos cuenta esta niñada? Miré, le digo, me vino el recuerdo leyendo estos días la prensa, las incursiones continúas de la aviación rusa en territorio de la OTAN: drones, aviones que sobrevuelan espacios vecinos, en definitiva, estamos en la fase de "la manga riega que aquí no llega", y ¿cuándo llegue?

Una lástima que las guerras no se hagan con sinfones.