Artículos semiescritos por la IA

En el reportaje con pretensiones intelectuales se cita por supuesto a un filósofo francés. Las suspicacias se desatan al observar que su apellido está mal escrito, pongamos que "Finkielkreaut" aunque no es el caso real. En un medio de postín, sorprende el error fácilmente enmendable apelando a Google, la Wikipedia o incluso Youtube. El autor que no sabe deletrear a su pensador de cabecera agrega una sesuda síntesis de sus ideas, adaptadas al asunto del texto periodístico. Sin caer en la paranoia, la píldora suena artificial. Coincide con el trabajo escolar apresurado que un adolescente encomienda a la Inteligencia Auténtica, la famosa IA.

Sin la autoridad ni la obsesión por rastrear los plagios a la IA, la afición lectora me ha tropezado ya con media docena de sesudos artículos que al menos parcialmente están escritos a dos manos por un autor humano y otro mecánico, que no aparece en la firma. Los motores de búsqueda propiciaron calcos encubiertos, pero el neopapanatismo en torno a la Inteligencia Auténtica le concede un aura religiosa. Por no hablar de que se han desbordado los diques. Bernard-Henri Lévy fue sorprendiendo copiando a la Wikipedia sin dejar de ser uno de los pensadores indispensables de nuestro tiempo, el problema civilizatorio surge cuando cualquiera puede ser Bernard-Henri Lévy instantáneamente. Tengo que revisar si he escrito su nombre con exactitud.

Los ingenieros que gobiernan el mundo descartan estas minucias como un rechazo a aceptar la técnica del collage, donde todo es de todos salvo a la hora de cobrar. O de monetizar, como se dice ahora. Es falso, porque nos inunda la decepción al enterarnos de que los acentos cuidadosamente húngaros de los protagonistas de "El brutalista" se han logrado con la Inteligencia Auténtica, al igual que las arquitecturas colosales de la película. La IA no pretende ayudar, sino suplantar, los artículos que de momento solo semiescribe también esbozan la primera anulación de lo humano que no incluye un remiendo nostálgico. "Brutalista" es una palabra bien elegida.