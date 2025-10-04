Basta de peajes en Asturias

La prórroga del peaje del Huerna hasta 2050 es un insulto político a los asturianos. No se trata de una cuestión técnica ni jurídica; más bien parece una decisión deliberada -la enésima- de mantener a Asturias en el margen, en la periferia. Es muestra del interés, ya no escondido, de convertir a esta región en un territorio de peaje perpetuo. El mismo Estado que liberó autopistas en Cataluña y rescató las radiales de Madrid con miles de millones de dinero público, rechaza actuar aquí de la misma forma. ¿Hay derecho?

El argumento del secretario de Estado de Transporte, al declarar que «quitar el peaje tendría costes milmillonarios que pagarían los ciudadanos», es falaz y tramposo. Todo lo público lo pagan los ciudadanos, empezando por la sanidad y la educación. Del mismo bolsillo salieron los rescates de infraestructuras deficitarias en otras comunidades. No fue un obstáculo entonces, ¿por qué lo es ahora? La diferencia está en la voluntad política. Y Asturias, una vez más, queda relegada.

Ya está bien de no rechistar. El 17 de octubre la sociedad asturiana saldrá a la calle en Oviedo para decir basta. No se trata de un privilegio ni de un capricho: es cuestión de justicia. Asturias ha soportado décadas de peajes, de discriminación en infraestructuras, de promesas incumplidas. Liberar el Huerna no es un regalo, sino reconocer un derecho básico de igualdad territorial. Lo contrario es perpetuar la idea de que los asturianos son ciudadanos de tercera. Y eso, a estas alturas, resulta tan inaceptable como indignante.