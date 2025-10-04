Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | La ciencia en un tuit

Amador Menéndez

Amador Menéndez

Compuestos animales antivirales

Un compuesto extraído de una rana ha mostrado un sorprendente efecto contra el virus de la gripe H1. Bautizado como "urumin", este agente logró destruir completamente diferentes cepas del virus, según evidencian imágenes obtenidas mediante microscopía electrónica.

La sustancia forma parte de las mucosas de estos anfibios y funciona como una defensa natural frente a microorganismos patógenos invasores. Cada especie de rana produce moléculas distintas, adaptadas a su entorno, lo que convierte a estos animales en una auténtica reserva de compuestos con potencial médico. Actualmente, se estudia la posibilidad de emplearlos en el desarrollo de nuevos fármacos antimicrobianos, abriendo un prometedor camino en la lucha contra enfermedades virales.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Detienen y amenazan con metralletas al Arzobispo de Oviedo en un viaje: 'Aún tengo el susto en el cuerpo
  2. Lluvia de fondos europeos para Oviedo: el Ayuntamiento logra 8,4 millones de la UE para 'transformar la ciudad' con estas obras
  3. Fallece un hombre de forma súbita, en plena calle, cuando salía de una cafetería en Avilés
  4. Intervienen en la finca del ganadero asesinado en Ribadesella e incautan parte de sus animales: su pareja, investigada
  5. Avilés ya presume de tener la mayor discoteca de toda Asturias: 'Sabíamos que era una locura, pero también una oportunidad
  6. Melendi desborda La Magdalena: “Ya lo dije, si no fuese del Oviedo, me haría del Avilés”
  7. La gran fiesta de los reyes del vermú de Oviedo: Así celebró La Paloma su medio siglo en la calle Independencia
  8. Un emblema hostelero de Asturias que cerró hace diez años sale a la venta (y ahora vale la mitad que antes)

La segunda jornada de recreación histórica del alistamiento de Pedro Menéndez, en imágenes

La segunda jornada de recreación histórica del alistamiento de Pedro Menéndez, en imágenes

EN IMÁGENES: Así se vivó la gala inaugural del festival de cortos Avilés Acción

EN IMÁGENES: Así se vivó la gala inaugural del festival de cortos Avilés Acción

La opinión tras la derrota del Real Oviedo: Fin al estado de felicidad

La opinión tras la derrota del Real Oviedo: Fin al estado de felicidad

El Club Patín Mieres planta cara en su debut pero cae ante un sólido Voltregà (1-3)

El Club Patín Mieres planta cara en su debut pero cae ante un sólido Voltregà (1-3)

Resultados de la Primitiva del sábado 4 de octubre de 2025

Resultados de la Primitiva del sábado 4 de octubre de 2025

Sorteo Bonoloto del sábado 4 de octubre de 2025

Sorteo Bonoloto del sábado 4 de octubre de 2025

LaLiga | Real Madrid - Villarreal, en imágenes

LaLiga | Real Madrid - Villarreal, en imágenes

Familias de fiesta por el asturiano en la Reciella: "Siguimos semando"

Familias de fiesta por el asturiano en la Reciella: "Siguimos semando"
Tracking Pixel Contents