Hablemos de "chistorras"

La UCO ha destapado una nomenclatura clandestina en la "trama Koldo" que cuadra perfectamente con el lenguaje zafio que ya conocíamos a través de los chats, pero también con ese juego de espejos en el que las palabras no son lo que parecen, sino lo que conviene. De ahí vienen las "chistorras", los "soles" y las "lechugas", para referirse a los billetes de 500, 200 y 100 euros. Mientras eso ocurre en los bajos fondos; en las alturas, a su vez, se construye un discurso en el que la retórica reemplaza a la realidad, con giros grandilocuentes para justificar lo inconfesable y silencios calculados cuando los hechos aprietan. La grandilocuencia, por ejemplo, está en hacer de la paz en el mundo un instrumento de propaganda. En esa neolengua, la corrupción jamás es corrupción: significa sencillamente una campaña difamatoria por parte de la "fachosfera". Los sobres son simples anécdotas; los compañeros pillados, víctimas del "lawfare".

Las últimas revelaciones de la UCO, además de caso policial, son la metáfora de un sistema. La trama Koldo no se alimentaba de migajas, sino de "choricitos navarros", viajes y comilonas pagadas a costa del erario, mientras los sobres circulaban discretamente por Ferraz. El relato oficial habla de solidaridad, paz en Gaza y justicia social, pero detrás de la pancarta se esconden los maletines. Como todo régimen, el sanchismo necesita símbolos. Ahí están "la pichona", las prostitutas, los hoteles de lujo, el exhibicionismo en cenas y saraos. El discurso público insiste en la decencia, mientras la práctica privada se regodea en el exceso. La contradicción no es un accidente, sino el mecanismo que sostiene una farsa como otra cualquiera. Ejemplo de los ejemplos, fíjense en Putin que ha condenado la invasión israelí y los bombardeos en Gaza. O en Bildu, los herederos de ETA, calificando de terrorista a Netanyahu.