Vivir para vivir

La muerte forma parte de esta vida, la única que conocemos. El azar pudiera haber resultado en que aquellos seres primarios que surgieron de la materia inerte fueran inmortales. Difícil porque, aún si no envejecieran, si se pudieran rehacer permanentemente, estarían sometidos al acaso de las circunstancias: los accidentes, la limitación de la energía etcétera. Serían, claro, seres unicelulares. Lo que ocurrió es bien sabido. Esas formas primitivas de vida se sacrificaban para dar lugar a dos, esas dos a cuatro y así sucesivamente. En cada división un error que dio lugar a formas diferentes, algunas exitosas. Hasta nosotros.

En el camino está la muerte: para sobrevivir en la progenie y para sobrevivir como individuo. Porque obtenemos de los otros la energía, nos los comemos. De manera que la muerte es parte de la vida. Suponemos que al escarabajo no le preocupa, ni siquiera sabe que va a morir, tampoco tiene conciencia de estar vivo pero se empeña en ello, tiene un catálogo de recursos físicos que le sacan de situaciones comprometidas y le facilitan la obtención de alimentos. Creemos que solo el género homo sabe que va a morir. Dice el filósofo Javier Gomá que el hombre tiene conciencia de su propia dignidad pero esta dignidad está avocada a un destino indigno que es la muerte.

Leon Tolstoi reflexiona sobre el tema en su novelita "La muerte de Iván Illich". En la primera escena nos muestra el fastidio que tienen los compañeros jueces por tener que visitarlo. No sabemos aún nada de él excepto que es juez y de prestigio. Pronto Tolstoi nos sumergen su biografía. Iván Illich hace todo lo que tiene que hacer para llegar a donde llegó. Se comporta con comedimiento, es siempre mesurado en su vestir, sus juicios, la bebida, el baile, la conversación. El decoro es su máxima.

Se casa con la mujer que puede ser su compañera ideal en su camino ascendente y se regodea en el poder que la da ser juez, tener la vida de los otros en sus manos. Pero el ambiente familiar pronto se convierte en un infierno, recurre a los clubs y a las cartas para evitar la convivencia. Hasta que surge la enfermedad. Su mujer lo visita con palabras tiernas que salen de la frialdad. Su hija hace cortas apariciones, absorbida en concretar un buen matrimonio. Solo encuentra solaz en un criado analfabeto que trasmite bondad y compasión.

En las largas horas de soledad y dolor repasa su vida sin encontrar en ella ningún consuelo. La vana gloria. Rumia el sufrimiento, la soledad, la desesperanza, el tormento por una vida cuyos frutos son la indiferencia de los otros ante su enfermedad, ante la amenaza cierta de la muerte. Al final experimenta una especie de conversión y siente que la muerte está muerta, que no existe. Y muere en paz. Tolstoi.

Releí la novela este verano unos días antes de que un amigo me llamara para decirme que salía de la consulta médica con el diagnóstico de un cáncer terminal. No hay nada que hacer, me dijo, es el final, sabía que podía ocurrir, no hice nada por evitarlo. Lo acepto.

En cuanto pude fui a verlo. Todavía, aunque con dificultad, podía pasear y lo hicimos por un parque. Insistió en la aceptación de ese destino ineludible: llevé una vida que podía resultar en esta enfermedad. Lo sabía porque ya me había amenazado varias veces y las últimas semanas notaba un deterioro interno, una sensación de que dentro de mí todo se estaba demoliendo. No me arrepiento porque viví y amé y he sido amado por mi familia, querido por mis amigos. No me regodeo en el pasado, ni aparece en mi corazón una sombra de remordimiento. Viví. Ahora muero, se acaba, tras la muerte no hay nada. No siento el vértigo del vacío ni la esperanza de otra vida. Simplemente me extingo, en paz.

A medida que la enfermedad lo minaba a lo largo de los últimos años, aunque no era público ese desmoronamiento lento, él había reducido su vida al mínimo: me encuentro muy bien aquí, decía en el salón de su casa rodeado ese día de sus hijos, no me apetece salir, lo tengo todo, ninguna ansiedad, ningún anhelo, solo estar.

Mientras lo escuchaba, resumo muchas conversaciones breves, admiraba su entereza, su humildad. Y recordaba las palabras de Gomá. La idea de muerte digna es inconcebible en su filosofía porque para él hay una asociación inextricable entre vida y dignidad. Iván Illich repasaba su vida de apariencia, su éxito social. Su vida podría ser ejemplar porque lo había conseguido todo. En la escalera de Maxwell que va desde satisfacer las necesidades más elementales hasta la aceptación y reconocimiento por los otros, él había alcanzado ese peldaño.

Sin embargo, para sus compañeros y familiares, visitarlo ahora, vencido por la enfermedad, era un fastidio. Porque ese reconocimiento tenía algo de teatro y el el resto de los actores seguían la función. Mi amigo, sin embargo, había vivido para vivir y podía morir en paz.