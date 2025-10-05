Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión

Pedro de Silva

Pedro de Silva

El poderoso imán de la nostalgia

La nostalgia no es más que el activismo remanente de la memoria, restos de la radiación que los hechos han ido dejando. Al estar los pueblos formados por personas, el peso en ellos de la nostalgia es tan grande como el que tiene en nosotros. Solemos dejar la nostalgia en manos de los poetas, pero es un imán poderoso y necesario (como el de la luna, su astro) que sostiene los equilibrios y puede evitar los saltos en el vacío del hambre voraz de novedad. Sin embargo, tiene también el peligro de retrocesos emocionales cuando han cambiado por completo las condiciones en que el pasado se produjo. El salto a un pasado ya vacío, del que, memoria aparte, queda solo tramoya y actores que intentan revivirlo, tiene aún más peligro, porque el pasado es, por naturaleza, el reino de los muertos, que nunca conviene convocar. Aunque a alguno le pueda parecer otra cosa, estoy hablando de política.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Detienen y amenazan con metralletas al Arzobispo de Oviedo en un viaje: 'Aún tengo el susto en el cuerpo
  2. Lluvia de fondos europeos para Oviedo: el Ayuntamiento logra 8,4 millones de la UE para 'transformar la ciudad' con estas obras
  3. Fallece un hombre de forma súbita, en plena calle, cuando salía de una cafetería en Avilés
  4. Intervienen en la finca del ganadero asesinado en Ribadesella e incautan parte de sus animales: su pareja, investigada
  5. Avilés ya presume de tener la mayor discoteca de toda Asturias: 'Sabíamos que era una locura, pero también una oportunidad
  6. Melendi desborda La Magdalena: “Ya lo dije, si no fuese del Oviedo, me haría del Avilés”
  7. La gran fiesta de los reyes del vermú de Oviedo: Así celebró La Paloma su medio siglo en la calle Independencia
  8. Un emblema hostelero de Asturias que cerró hace diez años sale a la venta (y ahora vale la mitad que antes)

Aller estrena web para atraer turismo internacional

Aller estrena web para atraer turismo internacional

Amazon no se espera al Prime Day y lanza algunos de sus mejores ofertas: Philips, Adidas, Foreo, Rowenta…

Amazon no se espera al Prime Day y lanza algunos de sus mejores ofertas: Philips, Adidas, Foreo, Rowenta…

Trasona disfruta de su festival de dragones

Trasona disfruta de su festival de dragones

Laviana rememora a Palacio Valdés a los 172 años de su nacimiento

Laviana rememora a Palacio Valdés a los 172 años de su nacimiento

El Avilés, ante uno de los "9" de moda de la categoría: el análisis del Guadalajara, rival de hoy de los blanquiazules

El Avilés, ante uno de los "9" de moda de la categoría: el análisis del Guadalajara, rival de hoy de los blanquiazules

El novedoso negocio con el que se quiere fijar población en el mundo rural: llega el bar-tienda con entidad bancaria

El novedoso negocio con el que se quiere fijar población en el mundo rural: llega el bar-tienda con entidad bancaria

El único alcalde del PP en la comarca de Avilés, tras afianzar su acuerdo con Vox: "Castrillon puede ser la perla de Asturias"

El único alcalde del PP en la comarca de Avilés, tras afianzar su acuerdo con Vox: "Castrillon puede ser la perla de Asturias"

La multinacional que crece y ficha talento para su centro de I+D en Avilés

La multinacional que crece y ficha talento para su centro de I+D en Avilés
Tracking Pixel Contents