El Rey y las claves de nuestro tiempo

Declara nuestra Constitución que "la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria" (art. 1.3). Esto quiere decir que, al tratarse la Corona de una magistratura no electiva periódicamente dentro de un Estado sin embargo democrático, la dirección de la política interior y exterior corresponde al Gobierno y en ningún caso al Rey. Así lo proclama expresamente el texto constitucional (art. 97). A pesar de lo cual se establece igualmente que el monarca "asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica" (art. 56.1). Representación que no supone otra cosa que "hacer presente" en dicho ámbito la voluntad del Estado, predeterminada por el Gobierno y por las Cortes. Por último, debe tenerse en cuenta que "todos" los actos jurídico-constitucionales del Rey han de ser objeto de refrendo, careciendo de validez en otro caso (arts. 56.3 y 64).

Lo cual incluye también –y es lo que me importa resaltar en este artículo– los múltiples discursos y mensajes regios, algunos de los cuales pueden considerarse como ejercicio de una facultad implícita dentro de la función arbitral y moderadora del funcionamiento regular de las instituciones que la Constitución le confiere (art. 56.1). Tal sucedió, v.g., con el importantísimo mensaje de Felipe VI dirigido "a todo el pueblo español" el 3 de octubre de 2017, luego de la celebración de un referéndum ilegal de autodeterminación como paso previo a la declaración de independencia efectuada días después por la Generalidad de Cataluña.

Esta actividad comunicativa del jefe del Estado debe ser igualmente objeto de refrendo, siquiera tácito o presunto. De ahí la necesidad de colaboración entre el Rey y el Gobierno en la redacción de semejantes textos. Resulta inimaginable que el Rey incumpla semejante deber constitucional, salvo que se diera una situación tan excepcional como la producida el 23 de febrero de 1981 con el secuestro del Gobierno y el Congreso. No caben, pues, desencuentros al respecto entre el Rey y el Gobierno, si bien a quien corresponde la carga de "persuadir" al otro en la negociación del contenido del discurso o mensaje es siempre al Monarca, ya que, con razón o sin ella, el Gobierno puede negar su refrendo. Empero, el discurso regio no es entre nosotros, como sucede en el Reino Unido al inaugurar el Rey el período legislativo anual, el programa político del Gabinete, íntegramente redactado por este. En España ha de haber comunidad de ideas entre el Rey y el Gobierno, aunque el mensaje real no puede imputarse al Ejecutivo, y, mediante el ejercicio del oportuno "self restraint", el Monarca ha de abstenerse exquisitamente de invadir el terreno de la dirección de la política, reservado al Gabinete. Todo ello requiere, desde luego, grandes dosis de prudencia y mucha experiencia histórica acumulada.

Cuanto se ha dicho hasta aquí no tiene otra finalidad que servir de marco al breve examen de la intervención de Felipe VI en la apertura del 80º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas el pasado 24 de septiembre. Dos días antes había tenido lugar la intervención del presidente Sánchez en la Conferencia Internacional para la solución pacífica de la cuestión de Palestina y la implementación de la solución biestatal, celebrada igualmente en la sede de la ONU. Ambos discursos son mutuamente coherentes y sin contradicción alguna, pero el del Rey, verdaderamente magnífico, fue pronunciado con un énfasis singular en los valores que España comparte con las naciones civilizadas, no obstante lo cual -o quizás por eso mismo- levantó ronchas en Vox y en Isabel Díaz Ayuso. Invito a todos a leerlo en su integridad en la web de la Casa Real, porque vale la pena cobrar conciencia de la lucidez y de la alta sensibilidad ética y jurídica de nuestro Jefe de Estado. Aquí me limitaré a destacar algunas líneas iniciales de su enérgica apelación en el foro mundial.

Comenzó el Rey por oponerse a las "voces que preconizan el fin del multilateralismo y la obsolescencia e ineficacia de las Naciones Unidas". Con ello se apartó abiertamente de las pretensiones hegemónicas de Trump, Putin y Xi, a fin de no incurrir en los errores del pasado. "La memoria del siglo XX, añadió, nos interpela cada vez que nos reunimos en esta Asamblea General". De los valores proclamados en el preámbulo de la Carta fundacional de 1945 (paz, dignidad personal, igualdad, justicia, progreso), ¿cuál ha dejado de estar vigente y de suponer una exigencia ética inaplazable? ¿En cuáles hemos avanzado lo bastante para poder dar por concluida la senda del multilateralismo y la cooperación? La dignidad del ser humano no es negociable y creer en las Naciones Unidas es también creer en un mundo basado en normas.

Condenó luego el Rey sin paliativos la agresión rusa en Ucrania y calificó las masacres israelíes en Gaza como "actos aberrantes" que repugnan a la conciencia humana y avergüenzan al conjunto de la comunidad internacional. Condenó igualmente el execrable terrorismo de Hamás y especialmente la matanza brutal del 7 de octubre de 2023, pero reivindicó la existencia de los dos Estados para conseguir una paz regional justa y definitiva, basada en la aplicación de las resoluciones de la ONU y en el reconocimiento universal del Estado de Israel.

Habrá quien diga que un discurso así, de tantos quilates, es más propio del presidente de la República italiana, elegido por el Parlamento, que del Rey de España. Son los mismos que, como observaría mi ilustre colega y amigo Eloy García, no quieren un monarca neutral, sino un Rey neutralizado.