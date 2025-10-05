Opinión
Si Trump gobernara España
La dificultad de poner de acuerdo en algo a Sánchez y Feijóo
Trump el pacificador es capaz de apagar incendios en Gaza a la vez que echa gasolina en la hoguera candente del resto del planeta y, de un plumazo, lograr un imposible: conseguir que Sánchez y Feijóo se den la mano en torno al plan de paz en Oriente Próximo sin que ninguno pida de inmediato desinfectante. El milagro no está en Gaza, es España: si un millonario con flequillo nuclear e ínfulas de conciliador logra que estos dos coincidan en algo, que le remitan ya el Nobel de la Paz envuelto en papel de estraza.
A la vista del éxito inesperado, Trump podría poner a disposición del solar hispano su varita mágica para resolver los grandes atascos patrios. La ley de amnistía la despacharía con un par de garrotazos retóricos y algún ingreso de urgencia en Guantánamo. El asunto de la financiación catalana lo resolvería con la privatización del cupo con acciones en Bolsa bajo el lema “Catalonia is not Spain”.
Informado de que la empresa estatal minera está en tratos con la estación lunar, convertiría Hunosa en Hunasa. El peaje del Huerna, ese trauma astur-leonés que se perpetúa, lo acometería con una receta infalible: cobrar el doble, incluyendo en desagravio una gorra con el logo “Trump Tunnel”. Que traducido a los analfabetos del inglés vendría a significar “si quieres gratis, ve a pie”
Al final, el secreto de Trump es simple: pacifica a palos, cobrando comisión y con prioridad para las empresas yanquis. Si España acepta su mediación, pronto veremos la Moncloa rebautizada como “Trump Tower Madrid”. Con bandera rojigualda, pero fabricada en Kentucky.
