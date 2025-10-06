La extraña paradoja del empleo

Estarán cansados de sentirlo: no hay forma de conseguir contratar empleados en muchos sectores. Y, sin embargo, el número de parados anda por los dos millones y medio. En Asturies no dejamos de rondar los 50.000. Por otro lado, el salario social y el ingreso mínimo vital alcanzan mensualmente a un número igual al de los parados.

En algunos sectores donde aun los empleos más básicos requieren una cierta formación técnica, la situación parece más acuciante. En ese sentido, y a la vista de la jubilación en un quinquenio de 8.000 profesionales, Femetal y la Cámara de Avilés acaban de suscribir un acuerdo para formar trabajadores.

La carencia de personas con voluntad de trabajar o formadas para el empleo al que concurren tiene causas variadas. La estructural es que la Formación Profesional constituye un fracaso de bulto, ya porque lo que se enseña tiene poco que ver con la actividad económica, ya porque la nueva legislación, que pretende imbricar parte de la formación en las empresas, naufraga porque sus expectativas, si voluntariosas, están fuera del mundo real. No hay empresas suficientes que quieran tener alumnos en formación o se los manda en condiciones imposibles, por ejemplo, a un chico de dieciséis años, a las seis de la mañana, a un polígono industrial que no tiene comunicaciones.

Ello lleva a contrataciones "peculiares", como la de unas decenas de paraguayos, con alojamiento y viaje pagados, para la construcción. Por otro lado, está la altísima tasa de absentismo laboral en Asturies, la más alta de España, cuyas causas son varias, pero no es ajeno a ello la legislación.

Existe también un problema de mentalidad y de salarios, en virtud del cual muchas personas entienden que no merece la pena el esfuerzo de un trabajo y su recompensa en relación con lo que se percibe o apaña sin trabajar.

Por otro lado, los jóvenes más preparados se van fuera.