Maxi Rodríguez

Maxi Rodríguez

Nueva entrega de Parando en Villalpando: No preguntes, no cuentes

El drama de las parejas DADT

No preguntes, no cuentes

No preguntes, no cuentes / 5

-¿Qué dijimos en septiembre? ¿Nun dijimos que díbamos ser pareja abierta?

-¡Abierta, Pili! ¡No desaparecida en combate!

-Tamos empezando ochobre y yá tienes inseguridad…

-Al contrariu. Lo que toi ye seguru.

-¿De qué, ho?

-De que la liaste en Infiesto.

-Yo… A ver.. Esto ye… Como vien.

-Y tanto que comes bien, Pili. ¡Comes de too!

-¡Como vien, Celestino! ¡Hai que vivir la vida… como vien! Quedamos neso.

-Pero nun me lo cuentes.

-¡Coño, nun me preguntes! ¿Qué dijimos en septiembre?

-Tamién dijiste: «Esti añu nada de dulces» y lleves tres docenes de casadielles.

-Asturies ta llena de tentaciones, folixa, cites gastronómiques. Yo saboreo la seronda.

-Sí. Yá. ¡Y lo que nun ye la seronda!

-Dijimos que ta permitío tener experiencies sexuales con terceros.

-¿Qué ye, que van los terceros?

-¿Quién? ¿Qué dices?

-¿Dende cuándo ves los partíos de la Deportiva Piloñesa?

-¡Celestino, fai’l favor! ¡Dijimos que nun habría celos!

-Tamién dijiste: «Nada de pidir comida a domicilio» y tienes al repartidor de sushi en favoritos del WhatsApp. Meca, ¿Col repartidor tamién…?

-¡Nun preguntes, Celestino! ¿Pregúntote yo a ti qué tal la Noche Blanca?

-¡Uf! Pos gocié como un gochín, ¿qué te paez?

-Que me da igual, Celes, que nun me cuentes. «Don’t Ask, Don’t Tell».

-¿Cómo ye, ho?

-Dejételo escrito nun post-it na nevera. Soi políglota.

-Ah. ¿Ahora llamase así, ho?

-Nun sé pa qué ficimos los nuevos propósitos de setiembre, de verdá.

-Lo que nun se puede ye lanzate al poliamor en plenu Festival de l’Ablana.

-¿Por qué non? A mí lo de los vínculos monógamos…

-¡Uf! Si me ves a mi na Noche Blanca d’Uviéu… Flipas. Yo…

-¡Que nun me lo cuentes, oveya! ¡Que me da igual!

-Ah. ¿Date igual?

-¿Qué dijimos en septiembre?

-¡Y dale! Tamién dijiste que dibes dir al gym tres veces por semana.

-Sí. Y yá quedé con un tío, empezamos mañana.

-¡Nun me lo cuentes, Pili!

-¡Coño, nun me preguntes, Celes!

-Yo nun te pregunté nada. A mí esti rollu del poliamor…

-¿Qué dijimos en septiembre, Celestino?

-Pesadina yes…

-¿Qué dijimos?

-¿Y si cerramos otra vez la relación?

-¿Que qué, ho?

-¿Si facemos lo de siempre?

-¿Lo de siempre?

-Sí: pizza, Netflix y fingir que somos modernos.

-Nun sé, Celes, yá nun sé. Yo mañana yá quedé.

www.maxirodriguez.net

