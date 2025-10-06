Opinión
Nueva entrega de Parando en Villalpando: No preguntes, no cuentes
El drama de las parejas DADT
-¿Qué dijimos en septiembre? ¿Nun dijimos que díbamos ser pareja abierta?
-¡Abierta, Pili! ¡No desaparecida en combate!
-Tamos empezando ochobre y yá tienes inseguridad…
-Al contrariu. Lo que toi ye seguru.
-¿De qué, ho?
-De que la liaste en Infiesto.
-Yo… A ver.. Esto ye… Como vien.
-Y tanto que comes bien, Pili. ¡Comes de too!
-¡Como vien, Celestino! ¡Hai que vivir la vida… como vien! Quedamos neso.
-Pero nun me lo cuentes.
-¡Coño, nun me preguntes! ¿Qué dijimos en septiembre?
-Tamién dijiste: «Esti añu nada de dulces» y lleves tres docenes de casadielles.
-Asturies ta llena de tentaciones, folixa, cites gastronómiques. Yo saboreo la seronda.
-Sí. Yá. ¡Y lo que nun ye la seronda!
-Dijimos que ta permitío tener experiencies sexuales con terceros.
-¿Qué ye, que van los terceros?
-¿Quién? ¿Qué dices?
-¿Dende cuándo ves los partíos de la Deportiva Piloñesa?
-¡Celestino, fai’l favor! ¡Dijimos que nun habría celos!
-Tamién dijiste: «Nada de pidir comida a domicilio» y tienes al repartidor de sushi en favoritos del WhatsApp. Meca, ¿Col repartidor tamién…?
-¡Nun preguntes, Celestino! ¿Pregúntote yo a ti qué tal la Noche Blanca?
-¡Uf! Pos gocié como un gochín, ¿qué te paez?
-Que me da igual, Celes, que nun me cuentes. «Don’t Ask, Don’t Tell».
-¿Cómo ye, ho?
-Dejételo escrito nun post-it na nevera. Soi políglota.
-Ah. ¿Ahora llamase así, ho?
-Nun sé pa qué ficimos los nuevos propósitos de setiembre, de verdá.
-Lo que nun se puede ye lanzate al poliamor en plenu Festival de l’Ablana.
-¿Por qué non? A mí lo de los vínculos monógamos…
-¡Uf! Si me ves a mi na Noche Blanca d’Uviéu… Flipas. Yo…
-¡Que nun me lo cuentes, oveya! ¡Que me da igual!
-Ah. ¿Date igual?
-¿Qué dijimos en septiembre?
-¡Y dale! Tamién dijiste que dibes dir al gym tres veces por semana.
-Sí. Y yá quedé con un tío, empezamos mañana.
-¡Nun me lo cuentes, Pili!
-¡Coño, nun me preguntes, Celes!
-Yo nun te pregunté nada. A mí esti rollu del poliamor…
-¿Qué dijimos en septiembre, Celestino?
-Pesadina yes…
-¿Qué dijimos?
-¿Y si cerramos otra vez la relación?
-¿Que qué, ho?
-¿Si facemos lo de siempre?
-¿Lo de siempre?
-Sí: pizza, Netflix y fingir que somos modernos.
-Nun sé, Celes, yá nun sé. Yo mañana yá quedé.
www.maxirodriguez.net
