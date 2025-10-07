Opinión
El difícil deber de distinguir entre horrores
¿Es genocidio la masacre sin la menor piedad del adversario, población civil incluida, como en el espantoso caso de Israel con Gaza? Se trata desde luego de un horrendo crimen de guerra, una práctica de inhumanidad que envilece a sus autores, jamás debería ser olvidada y podría orbitar en el genocidio en sentido extenso, pero en nuestros tiempos (siglos XX-XXI, pongamos) el genocidio por definición, con perfiles que están más allá de la crueldad, la desproporción en la venganza o la inhumanidad, ha sido el aplicado al pueblo judío por el nazismo, ejecutado de forma fría, sistemática y calculada por "motivos" de exterminio étnico, hasta casi hacer desaparecer ese pueblo y su rastro en gran parte de Europa. Un crimen añadido del Gobierno de Netanyahu (este contra el propio pueblo judío) es haber propiciado que para mucha gente humanitaria las fronteras del genocidio se diluyan.
Suscríbete para seguir leyendo
- Casi un centenar de árboles, aparcamientos cerrados y maquinaria desplegada en las calles desde primera hora: el operativo de Corvera para inaugurar la temporada de otoño
- La Policía Nacional investiga un tiroteo en una discoteca de Oviedo
- Mucho sudor, el susto de 'Garra' y las ganas de correr por el Real Oviedo: así ha sido la marcha del centenario (y la mascota está sana y salva)
- La rotonda maldita de la noche de Oviedo: una emblemática fuente de la ciudad registra el segundo accidente (rocambolesco) en menos de 24 horas
- Sergio González, una de las opciones en cartera para asumir el banquillo del Sporting tras la destitución de Garitano
- La suspensión de la pesca de esta especie en el País Vasco preocupa en Asturias: estas son las previsiones para la campaña en un referente enclave angulero
- Paunovic habla sobre la obstrucción del árbitro y es claro sobre el partido: 'Hay más cabreo cuando sientes que has hecho más que el rival
- El Sporting destituye a Garitano tras cinco derrotas consecutivas