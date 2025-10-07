El juicio final de la opa del BBVA

Todo se decide el viernes. Los accionistas del Banco Sabadell tienen hasta la medianoche del 10 de octubre para comunicar si acuden o no a la oferta de compra hostil lanzada por el BBVA. En estos últimos cinco días antes del juicio final, las dos entidades financieras han de extremar el cuidado en sus mensajes para evitar confundir a unos inversores minoritarios que son cruciales en el desenlace de la opa y que están necesitados de certidumbres.

Estas buenas prácticas no siempre se han dado al cien por cien en las semanas previas al final del periodo de aceptación. Así, hablar de forma desordenada y un tanto ambigua de una primera oferta –la actual– y de una segunda oferta –la que lanzaría BBVA si se quedara por debajo del 50% del capital y aun así quisiera seguir adelante con la operación–, crea un ruido inútil que no beneficia a nadie.

Conviene recordar que actualmente solo existe una opa en marcha. Habrá que esperar a conocer su resultado, el próximo día 17 de octubre, antes de especular sobre cómo sería una segunda opa que todavía está repleta de incógnitas. Ni se sabe qué día se tendría que lanzar ni a qué precio. De hecho, el Sabadell y el BBVA discrepan sobre esto último. Así ha quedado claro en las entrevistas realizadas este fin de semana por Pablo Allendesalazar y Albert Martín a sus primeros ejecutivos. Las dos entidades instan a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el organismo supervisor de los mercados financieros, a clarificar antes del viernes cómo sería la segunda opa. No estaría mal que así fuera.

En cualquier caso, también convendría aclarar la veracidad de las malas praxis que el BBVA y el Sabadell han denunciado ante la CNMV (la falta de neutralidad por parte del banco catalán y la comunicación de información engañosa por parte de la entidad de origen vasco). A su vez, habría que realizar una reflexión sobre si la legislación española se ajusta a la realidad de los mercados financieros actuales y si es efectiva para evitar la desinformación de los inversores.