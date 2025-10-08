Todos autónomos es la solución

En Asturias convivimos con un fenómeno que apenas se discute, pero que mina la productividad de nuestras empresas, el absentismo laboral. En el primer trimestre de 2025 Asturias alcanzó el 8,1 %, una de las cifras más altas del país. La Incapacidad Temporal en España ya supone 81.000 millones de euros anuales en España, el 1,4% del PIB , con un incremento del 78,5% desde 2019 y sólo el absentismo, es decir no ir a trabajar sin más, supuso para la economía española cerca de 29.000 millones en 2024. Mayoritariamente soportado por las empresas que lo trasladan a los precios que pagamos todos. España es campeona europea en absentismo laboral por incapacidad temporal.

Llama la atención este incremento de bajas laborales con los avances de la medicina, la reducción del trabajo físico y la universalización de los sistemas y controles de prevención y seguridad en el ámbito laboral. La explicación está en un perverso sistema que invita a la falta de compromiso y blinda a los trabajadores por cuenta ajena. Sobre el total de trabajadores por cuenta ajena, son pocos los que abusan del sistema, pero esos pocos hacen un mucho. Casi 1.300.000 personas todos los meses.

En contraste, solo 9 de cada 1.000 autónomos se dan de baja cada mes, frente a los 22 por cada 1.000 trabajadores por cuenta ajena. Mismos ciudadanos, pero los autónomos tienen un 60% menos de bajas laborales que los asalariados. Si todos fueran autónomos el coste por Incapacidad Temporal y absentismo se reduciría en 48.600 millones de euros anuales. Suficiente para cerrar el agujero anual del sistema de pensiones y no seguir asfixiando a nuestros jóvenes, con un trasvase generacional de riqueza que es injusto y no se sostiene.

El problema no está sólo en las ausencias, también es problemático el modelo laboral que las envuelve. Un modelo rígido que ya no encaja con la realidad económica ni social que vivimos. Desincentiva la contratación, penaliza la movilidad y genera una sensación generalizada de bloqueo. El desempleo se eterniza con el Ingreso Mínimo Vital, que según la AIReF reduce en un 12% la probabilidad de encontrar trabajo.

Propongo una idea disruptiva, pero que merece reflexión, ¿y si todos los trabajadores fueran autónomos, pero con una verdadera red de protección social?.

Imaginemos un sistema en el que cada persona, al quedarse sin actividad, tenga derecho a una prestación universal de seis meses que le permita mantener un nivel de vida digno, mientras un sólido sistema público y privado, le ayuda en su transición, para buscar nuevos proyectos laborales o emprender. Cerremos ya el SEPE, antiguo INEM, a través del cual sólo el 1,9% de los asalariados encontraron trabajo en 2023. Hasta tal punto es ineficiente que ya no publica estadísticas oficiales que desglosen el empleo generado a través de este servicio.

Cada trabajador asumiría la responsabilidad de cotizar un mínimo, público o privado, para su jubilación, cobertura sanitaria y protección básica, viniendo obligada la empresa a abonarle el salario completo sin remitir su cotización y retención a la seguridad social, que reduce el importe que recibe el trabajador en casi un 30%. Es decir un trabajador que podría recibir 2.000€, recibe 1.400€ y los otros 600€ van directamente a la Seguridad Social.

El modelo que propongo bebe de la experiencia danesa de flexiguridad. En Dinamarca no se teme perder un empleo, porque el sistema confía en la capacidad de cada ciudadano para volver a producir. Esa es la clave, libertad y responsabilidad compartida. La tasa de paro en Dinamarca es del 2,5% y en España del 10,5% incluyendo la trampa de los fijos discontinuos que computan como trabajadores todo el año.

Asturias tiene tradición de trabajo, de esfuerzo y de reinvención. Si el Principado y los grupos parlamentarios se atreven, podríamos realizar una petición nacional para liderar esta innovación social. No se trata de precarizar, sino de liberar y compartir responsabilidad. De que la seguridad no esté en el subsidio perpetuo, sino en la capacidad de moverse, crear y producir.

Quizás haya llegado el momento de pensar y actuar diferente.